舞者街頭跳BLACKPINK　攝影師連腳趾都「超有戲」搶焦點

記者吳孟庭／綜合報導

KPOP韓流風靡亞洲，尤其在越南，年輕學生特別熱愛組團挑戰韓國偶像團體編舞。就有一組團體在大街上熱舞女團Wonder Girls招牌夯曲《So Hot》的BLACKPINK演唱版本，但本來應該是舞團要受到關注，卻因為攝影大哥的「投入動作」反成為焦點！

▲舞者街頭跳BLACKPINK 墊腳滑步「超有戲」攝影師搶焦點。（圖／翻攝自YouTube／Hiu Koy、BLACKPINK）

在YouTube流傳一段影片，是一組越南舞團表演BLACKPINK在2017年《SBS歌謠大戰》翻唱前輩Wonder Girls的《So Hot》，她們把原本可愛復古的歌曲改成嘻哈風格，越南年輕人也立馬跟進學了新舞步，在河內一處街道上表演，引起路人圍觀。

請繼續往下閱讀...

不過比起熱舞的舞者，拍攝影片的攝影師卻意外成為焦點，他不但隨著節拍前後踱步，移動時還墊腳滑步，連腳趾都超有戲！唱到副歌時還把一隻手舉起來跳舞，跟著歌詞大唱，投入程度不亞於舞者。

▲攝影師副歌處還跟著大唱。（圖／翻攝自YouTube／Hiu Koy）

攝影大哥即使非常熱愛歌曲，也沒忘了調整拍攝角度，一下平拍、一下從下往上拍，專業與興趣同時get，粉絲留言「真的是太專業」、「誰去聘用他吧」、「2018年度攝影師就是你了」！

▼超有喜感的攝影師。（影片來源：YouTube Hiu Koy，如遭刪除敬請見諒）

▼BLACKPINK表演《So Hot》版本。（影片來源：YouTube BLACKPINK）