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女主持人虧「光麵就賺不完」　曾國城轉頭傻眼：閉嘴！

記者林彥君／台北報導

曾國城今（18日）和前主播蔡尚樺主持東森《全民星攻略》，曾國城目前有《型男大主廚》、《一袋女王》、《天才衝衝衝》、《全名星攻略》和《一字千金》5節目，謙虛說：「不敢說主持台灣最多節目，但工時最多。」蔡尚樺笑說「光是曾拌麵就賺不完。」曾國城趕緊回：「閉嘴，是團隊功勞，我只是吉祥物。」

▲▼曾國城（左2）和蔡尚樺（右1）主持新節目。（圖／記者林彥君攝）

▲曾國城（左2）和蔡尚樺（右1）主持新節目。（圖／記者林彥君攝）

節目上，找來曾國城在2005年主持《冒險奇兵》的搭檔陸明君當來賓，陸明君在節目上公開和曾國城15年前的合照，照片中的曾國城80公斤，現在90公斤，身材明顯改變，陸明君說「10年胖10公斤還好，還是活得好好的。」不過曾國城的腰圍，卻被化妝師爆料已經110公分，曾國城笑問：「化妝師還在嗎？」

51歲的曾國城主持多個益智節目，自認記性越來越差，不過在節目上答題仍得心應手。曾國城透露昨參加明金城婚宴，看到一個認識20年的朋友，但是怎麼都想不起對方是誰，就連早餐吃過什麼都要先想一下，曾國城幽默說：「舊的忘不小，新的記不得，拜託！我被電梯門夾過嗎？大概是熱牛奶配餅乾。」

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▲▼陸明君（左起）、曾國城和五熊。（圖／記者林彥君攝）

▲▼陸明君（左）和五熊（右）上曾國城的節目。（圖／記者林彥君攝）

▲▼陸明君（左起）、曾國城和五熊。（圖／記者林彥君攝）

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