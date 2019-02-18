楊晨熙曝想選「這天」和大飛登記結婚　現場超驚：鬼月耶！

記者林彥君／台北報導



楊晨熙去年12月在美國被吳志慶（大飛）求婚成功，楊晨熙昨（17日）在經營的哇啦哇啦日式食堂辦二手衣拍賣。楊晨熙說大飛年節有到家裡拜年，一定不免被問婚事，事前楊晨熙還跟大飛先「演練」爸爸會講的話，「我爸一定會跟你說，不要等到他80歲才結婚就好。」果然猜中，當場互看狂笑，大飛回「計畫中。」

▲楊晨熙被大飛求婚成功。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

對於婚事，楊晨熙沒有限定婚期，有想過在自己生日8月20日登記，恰巧是農曆鬼月，距今還有半年讓大飛直說「好久！」大飛想在今年結婚，有問過她要不要情人節登記，楊晨熙說：「發現好多人選在情人節，他跟我說3月有白色情人節，我才不要，平常沒有過節日，好無意義，加上我生日還很久，8月又剛好是農曆7月，碰上鬼月。」目前會先考量黃道吉日，不選定特定日子。

▲楊晨熙主辦二手衣拍賣。（圖／記者林彥君攝）

爸爸現在75歲，距離爸爸的期限還有5年緩衝，楊晨熙說Paul和咪咪求婚到結婚隔了5年，笑說可以先把Paul的經驗當藉口。楊晨熙未來想到關島或沖繩辦海島婚禮，近期也有婚紗業者談贊助，一直夢想在海外結婚的她笑說，「我想在國外，若台灣辦的話，就是應付一下老人家。」

▲大飛和楊晨熙。（圖／翻攝自臉書）

楊晨熙常參加二手衣拍賣，她首次當主辦人，光是衣架就讓她忙翻，借衣架、修復衣架花了整個下午，「衣架殘缺不齊，很多是我用膠帶黏好，我快變傢俱達人。」楊晨熙找來圈內好友斯亞、LALA、玉兔，梁以辰、鮪魚和小優，趁店的休息時間辦拍賣，店裡擠滿粉絲搶購。