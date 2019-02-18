ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊晨熙曝想選「這天」和大飛登記結婚　現場超驚：鬼月耶！

記者林彥君／台北報導

楊晨熙去年12月在美國被吳志慶（大飛）求婚成功，楊晨熙昨（17日）在經營的哇啦哇啦日式食堂辦二手衣拍賣。楊晨熙說大飛年節有到家裡拜年，一定不免被問婚事，事前楊晨熙還跟大飛先「演練」爸爸會講的話，「我爸一定會跟你說，不要等到他80歲才結婚就好。」果然猜中，當場互看狂笑，大飛回「計畫中。」

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

▲楊晨熙被大飛求婚成功。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

對於婚事，楊晨熙沒有限定婚期，有想過在自己生日8月20日登記，恰巧是農曆鬼月，距今還有半年讓大飛直說「好久！」大飛想在今年結婚，有問過她要不要情人節登記，楊晨熙說：「發現好多人選在情人節，他跟我說3月有白色情人節，我才不要，平常沒有過節日，好無意義，加上我生日還很久，8月又剛好是農曆7月，碰上鬼月。」目前會先考量黃道吉日，不選定特定日子。

▲▼楊晨熙。（圖／記者林彥君攝）

▲楊晨熙主辦二手衣拍賣。（圖／記者林彥君攝）

爸爸現在75歲，距離爸爸的期限還有5年緩衝，楊晨熙說Paul和咪咪求婚到結婚隔了5年，笑說可以先把Paul的經驗當藉口。楊晨熙未來想到關島或沖繩辦海島婚禮，近期也有婚紗業者談贊助，一直夢想在海外結婚的她笑說，「我想在國外，若台灣辦的話，就是應付一下老人家。」

▲大飛和楊晨熙。（圖／翻攝自臉書）

▲大飛和楊晨熙。（圖／翻攝自臉書）

楊晨熙常參加二手衣拍賣，她首次當主辦人，光是衣架就讓她忙翻，借衣架、修復衣架花了整個下午，「衣架殘缺不齊，很多是我用膠帶黏好，我快變傢俱達人。」楊晨熙找來圈內好友斯亞、LALA、玉兔，梁以辰、鮪魚和小優，趁店的休息時間辦拍賣，店裡擠滿粉絲搶購。

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

推薦閱讀

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

《星光》李杰宇消失4年「被Google錄取！」　逆轉勝網推：真的帥

《復仇者4》已死角色回歸！　網：果然有「時間旅行」

林俊傑連唱2首原唱都在台下！　一唱《星晴》..下秒萬粉叫瘋了

聞Ashly後悔答應求婚…尼克：我會改　道歉隔1天履行承諾了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

《星光》李杰宇消失4年「被Google錄取！」　逆轉勝網推：真的帥

《復仇者4》已死角色回歸！　網：果然有「時間旅行」

林俊傑連唱2首原唱都在台下！　一唱《星晴》..下秒萬粉叫瘋了

聞Ashly後悔答應求婚…尼克：我會改　道歉隔1天履行承諾了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊晨熙, 大飛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆
  2. 影評／《沒有煙硝的愛情》雅俗共賞，以小見大
  3. 瘋電影／樂高玩電影2　自從妹妹外星人出現世界就變了
  4. 青峰體重曝光！　「這數字」網一看全嚇傻：天啊怎麼回事
  5. 「洛基會繼續製造更多麻煩」　獨立影集終於有新進度！
  6. 楊晨熙曝想選「這天」和大飛登記結婚　現場超驚：鬼月耶！
  7. 男子「硬不起來」求診　醫師一看驚覺「走路異常」：腰椎長腫瘤！
  8. 許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛
  9. 唐綺陽運勢／巨蟹「尷尬的桃花」　2星座感情順有優質對象
  10. 4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366