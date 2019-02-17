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關曉彤《千手觀音》向春晚致敬！　遭控侵犯著作權

記者張靖容／綜合報導

陸綜《王牌對王牌》15日播出的節目中，關曉彤表演《千手觀音》舞蹈向春晚經典作品致敬，卻遭到中國殘疾人藝術團指控侵犯著作權並發聲明表示將追究相關法律責任。隨後《王牌對王牌》出面回應，對中國殘疾人藝術團致上最誠摯的歉意，並正與對方良好協調中。

▲千手觀音舞蹈。（圖／翻攝自微博／中國殘疾人藝術團）

中國殘疾人藝術團發聲明。（圖／翻攝自微博／中國殘疾人藝術團）

中國殘疾人藝術團於15日發聲明表示，他們擁有該舞蹈的版權，《王牌對王牌》沒有經過其同意，擅自表演舞蹈已經侵犯到著作權，且舞蹈編導為張繼剛先生的作品，並非節目組所寫的茅迪芳。當天稍晚，節目組解釋，之所以寫編導為茅先生，是因為他受邀擔任舞蹈排練指導老師，而非表示為舞蹈創作者，而節目組完全尊重著作權，並已經與中國殘疾人藝術團在良好的協調當中。

▲關曉彤表演千手觀音。（圖／翻攝自微博／關曉彤工作室）

▲關曉彤表演千手觀音。（圖／翻攝自微博／關曉彤工作室）

 關曉彤表演《千手觀音》舞蹈向春晚經典作品致敬。（圖／翻攝自微博／關曉彤工作室）

事實上，千手觀音舞蹈並非第一次發生版權糾紛，據陸媒報導早在2006年，北京軍區戰友歌舞團原舞蹈編導茅迪芳因認為舞蹈《千手觀音》與自己創作的《吉祥天女》編程極為相似，認定張繼剛與中國殘疾人藝術團侵犯自己的著作權，而將他們告上法院。不過於2005年時，他們早就將舞蹈進行了版權登記，且法官認定茅迪芳所做的創作行為為職務行為，不享有著作權，而兩個舞蹈的相似之處屬於公共信息領域，駁回茅迪芳所有訴訟請求。

舞蹈表演約自57:41開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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