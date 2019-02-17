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林俊傑連唱2首原唱都在台下！　一唱《星晴》..下秒萬粉叫瘋了

記者盧薇淩／台北報導

天王林俊傑（JJ）「聖所世界巡迴演唱會」台北站連四天在小巨蛋開唱，17日進行台北最終場，他一開始就放話：「會讓大家看到四場以來，沒看過的林俊傑！」果然，在自彈自唱部分，他唱了《心傷上沒有心》，原唱伍思凱坐在台下；唱《你要的全拿走》時，原唱胡彥斌也在台下，接著他唱《不能說的秘密》及《星晴》，前奏一出馬上讓全場粉絲興奮，期待原唱周杰倫現身，他也笑說：「不是周杰倫啦，他還在美國，陪老婆，老婆比較重要。」

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑一連舉行四場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

來到台北最終場，林俊傑除了演唱《西界》、《可惜沒如果》、《黑夜問白天》、《背對背擁抱》等經典歌曲外，偶像伍思凱坐在台下欣賞，林俊傑說自己從唸書時期就喜歡伍思凱，學習伍思凱的歌唱技巧及如何創作，他即興加唱伍思凱《心傷上沒有心》，接著說：「我應該是你的粉絲中，最成功得之一吧？」讓伍思凱聽了頻頻舉手比讚。

除了伍思凱外，《夢想的聲音》導師張靚穎及胡彥斌都到場，林俊傑再加碼唱《你要的全拿走》，還和胡彥斌隔空對唱，他說歌曲最後「看見的都在消遣特價賣出不管它貴賤／一個接著一個一排接著一排的清點在消滅」快嘴部分「一直都不怎麼唱」，試唱多次後，他說：「我抓到訣竅了！就是不管前面這邊很快的，反正你們也聽不懂，後面直接接『我們』就可以了。」讓全場笑翻。

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑自彈自唱周杰倫《不能說的秘密》。（圖／記者李毓康攝）

林俊傑接著自彈自唱《她說》、《記得》及《醉赤壁》、《修煉愛情》，唱完後他說：「你們好熱情喔，熱情到我都熱了。」接著脫下外套，全場粉絲又是一陣尖叫。他加碼唱《不能說的秘密》及《星晴》，讓粉絲興奮尖叫，期待原唱周杰倫現身，不過周董兩天前還在美國紐約打卡拍照，所以演唱會上只有林俊傑獨唱向周董致敬了，林俊傑玩笑說：「他還在美國啦，老婆比較重要。」

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林俊傑完成連續四場小巨蛋演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

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