林俊傑最終場爆驚喜！小巨蛋對唱胡彥斌...張靚穎也坐台下看

記者盧薇淩／台北報導

天王林俊傑（JJ）「聖所世界巡迴演唱會」台北站連四天在小巨蛋開唱，17日進行台北最終場，在開場一連演唱3首歌曲後，他向全場預告接下來會有「聖所2.0」的進階版，「但跟這次秀很不一樣，希望台上、台下好好把握。今天大家好好尖叫，我會讓大家看到這四場以來，你沒看過的林俊傑！」一說完全場興奮歡呼。

▲林俊傑台北演唱會，胡彥斌坐在台下對唱。（圖／記者李毓康攝）

來到台北最終場，除了《西界》、《可惜沒如果》、《黑夜問白天》、《背對背擁抱》等經典歌曲之外，還加碼演唱《醉赤壁》及周杰倫《不能說的秘密》，給足台北場粉絲驚喜。而演唱會上JJ偶像伍思凱到場坐在台下欣賞，他說自己從唸書時期就喜歡伍思凱，學習伍思凱的歌唱技巧及如何創作，他即興加唱伍思凱《心傷上沒有心》，接著說：「我應該是你的粉絲中，最成功得之一吧？」讓伍思凱聽了頻頻舉手比讚。

▲林俊傑一連舉行四場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

除了伍思凱外，《夢想的聲音》導師張靚穎及胡彥斌都到場，林俊傑現場向胡彥斌請教《你要的全拿走》唱法，原唱胡彥斌在台下直接演唱一小段，尤其在最後「看見的都在消遣特價賣出不管它貴賤／一個接著一個一排接著一排的清點在消滅」快嘴部分，他試唱多次後說：「我抓到訣竅了！就是不管前面這邊很快的，反正你們也聽不懂，後面直接接『我們』就可以了。」讓全場笑翻。而他隨後也加碼演唱周杰倫《不能說的秘密》、《星晴》，最終場給足台北粉絲驚喜。

經紀人開演前受訪，透露JJ從小聽伍思凱跟動力火車的歌曲，最喜歡伍思凱《心傷上沒有心》；連唱四場演唱會，這是他出道以來大突破，體力上跟聲帶都可應付，嗓子沒問題，之前喉嚨、聲帶出現問題，是因胃食道逆流，現在還好控制得很好，被問何時會回到台灣各地開唱？她說，只是時間的問題，「聖所2.0」不排斥唱高雄、台中等地。

▲▼林俊傑演唱會，伍思凱、小樂、邵雨薇到場欣賞。（圖／記者李毓康攝）