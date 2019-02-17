玖壹壹師弟「去廁所竟泡麵」　上課從後排開始傳..瘋狂偷吃！

記者盧薇淩／台北報導

混血兒娛樂饒舌歌手艾文同學，日前在《聲林之王》踢館一戰爆紅，本週趁勝推出最新單曲《在教室》，邀來嘻哈歌手「老莫 ILL MO」獻聲合作，回憶高中「在教室」發生的糗事，他透露有次去福利社買肉燥麵吃，結果一到教室手滑，把整碗麵打翻、湯還灑在鞋子上；上課中做過最瘋狂的事則是上課偷吃泡麵，但最後還是被老師發現，但他也說：「不過這是不良示範啦！」

▲艾文同學推出新歌。（圖／混血兒娛樂）

談及新單曲《在教室》創作靈感，艾文同學表示，學生總會對老師有一些看法，而老師當然也有對學生的看法，傳達的「做什麼事情都要奮力去做去完成，不管你喜不喜歡，最後受益的人還是我們自己。」

說起高中瘋狂的事蹟，艾文同學說，上課打瞌睡的經驗蠻多，因為每天6點起床、5點放學，也會改制服褲子的褲管，也打趣說，「吃過最厲害的就是泡麵，當時跟老師說要去上廁所，其實是跑去泡泡麵，然後請坐在後面的同學幫我傳到我的位置，最後吃到一半還是被老師發現！」不過他也說：「不過這是不良示範！」啦但他對於背課文最有把握，「我對默背這一塊還蠻有天份，現在背歌詞也很快就可以背起來」；

▲艾文同學錄音由玖壹壹洋蔥擔任製作。（圖／混血兒娛樂）

《在教室》由玖壹壹洋蔥擔任製作，在玖壹壹御用專屬錄音室錄製，是否有被「嚴磨」考驗？艾文同學自招，「有！老闆和配唱師都是非常嚴格在幫我錄音，這樣很好因為可以讓我在錄音的過程中學習到更多有關於聲音怎麼處理，情緒怎麼表達，感情的收放」，洋蔥更以7字教導「聲音要投入感情」，最後花了5小時才滿意完成錄音。

▲艾文同學分享上課瘋狂事。（圖／混血兒娛樂）