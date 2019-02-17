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《逆戰》兄弟合體！謝霆鋒狂奔高喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

記者李湘文／綜合報導

港星謝霆鋒主持美食節目《鋒味》，最新一集邀來周杰倫當嘉賓，前往日本拍攝，製造出不少笑料。他曾跟周董一起演出動作片《逆戰》，這回一見到對方，便搞笑大喊對方在電影裡的名字「萬飛」，卻被打斷「等一下，你是講王菲還是萬飛」，當場傻眼，也令觀眾爆笑。

▲周杰倫上《鋒味》吐槽謝霆鋒。（圖／翻攝自秒拍）

▲謝霆鋒入戲重演《逆戰》。（圖／翻攝自秒拍）

《逆戰》電影中，謝霆鋒、周杰倫飾演兄弟，但一個是馬來西亞黑幫，一個則是國家安全局探員，因為站在對立面而更顯糾結。時隔6年，謝霆鋒在《鋒味》中也重新模仿電影，一看到站在橋上的周杰倫，就一邊大喊「萬飛」，一邊甩掉背包狂奔過來，臉上還帶著糾結表情，十分入戲。

周杰倫與謝霆鋒因拍《逆戰》成為好友。(圖／山水)

▲周杰倫、謝霆鋒6年前拍《逆戰》成為好友。（圖／資料照）

未料，周杰倫看到謝霆鋒跑來，卻一秒導演魂上身，只回了一句：「等一下，你是講王菲還是萬飛？」還嗆「清楚一點好不好，重來，再來一遍」，當場讓對方傻眼。不過，謝霆鋒配合度滿分，還是回頭撿起背包再喊一次「萬飛」，卻又再次被不滿意的周杰倫糾正「萬飛，不是王菲好嗎」，一段戲來來回回演了好幾次，害謝霆鋒跑得氣喘吁吁，笑果十足。

▲周杰倫上《鋒味》吐槽謝霆鋒。（圖／翻攝自秒拍）

▲周杰倫上《鋒味》吐槽謝霆鋒。（圖／翻攝自秒拍）

▲周杰倫上《鋒味》吐槽謝霆鋒，還糾正發音，讓對方傻眼。（圖／翻攝自秒拍）

節目播出後，不少網友被謝霆鋒和周杰倫的互動逗笑，紛紛調侃「這對兄弟太好玩」、「周杰倫和謝霆鋒真的好可愛」、「兩個人在一起太養眼」、「看他們互動就覺得很有意思」。只不過周杰倫因為行程忙碌，並沒有完整演出一整集，令粉絲遺憾表示「還想多看一點」。

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逆戰, 鋒味, 周杰倫, 謝霆鋒

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