奧蘭多布魯❤凱蒂佩芮秀恩愛照！留「甜爆文字」認了訂婚

記者吳孟庭／綜合報導

美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）的媽媽在臉書上意外爆料，公開女兒與英國演員奧蘭多布魯分合多年的感情開花結果，在西洋情人節「訂婚」了！最新消息，男方更新IG，秀出和未婚妻甜蜜「單眼靠頭照」，並寫下甜蜜訊息：愛不是互相凝視，而是一齊看著同一方向。

▲奧蘭多布魯、凱蒂佩芮訂婚了。（圖／翻攝自奧蘭多布魯IG）

奧蘭多布魯在美國時間2月14日這天，更新他的IG，畫面中和凱蒂靠頭，也看得到女方手上戴著紅寶石花型訂婚戒指，他寫下「一輩子」，宣布真的訂婚了！同時間女方也更新同一張照片，一同公開好消息。

稍早他也PO出一張照片，裡面是轉自日本作家池田大作的名言：「膚淺的人只會擁有膚淺的關係，真愛是兩人彼此依靠，但只有發生在兩個堅強的人確保自己的獨立性。《小王子》的作家安托萬迪聖修伯里寫過一本《風、沙、星星》也說：『愛不是互相凝視，而是一齊看著同一方向』。」

奧蘭多布魯留言寫下，「池田大作在現代生活的智慧箴言，2019年2月14日，非常愛大家」，隨後就從凱蒂佩芮媽媽瑪莉（Mary Hudson）臉書傳出好消息，證實兩人已決定互許終身。

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯2016年傳出交往，中間經歷分手後又復合，3年戀情終於有情人終成眷屬。奧蘭多曾有一段婚姻，和澳洲名模米蘭達凱爾結婚育有一子，可惜婚姻僅6年多就告吹；凱蒂佩芮也曾與美國藝人羅素布蘭德結婚，婚姻只維持14個月。