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NONO爆康康頂樓玩槍　鄰居嚇傻報警

記者林彥君／台北報導

康康日前和王夢麟、唐從聖、郁方、馬國畢、愛紗和NONO等老朋友，上華視《超級同學會》，NONO在「康康控訴大會」中，爆料康康曾邀請他到家的頂樓玩槍，「他耍他的槍，我耍我的槍⋯⋯結果鄰居還去報警！」康康證實確有此事，引來現場一陣驚呼。

▲▼ 康康上《超級同學會》。（圖／華視提供）

▲康康上《超級同學會》。（圖／華視提供）

唐從聖說康康過去有蒐集國外綜藝節目經典片段的癖好，曾邀請他到家中傳授表演訣竅，兩人洗完澡只穿著一條內褲，練習「踹屁股」的動作，恰巧打掃阿姨走進，阿姨見狀，尷尬離場。

大夥談起康康曾做過的荒唐事，郁方提及康康曾經交往一任女朋友，才交往沒多久就想向郁方買房子送女友，郁方擔心康康會人財兩頭空，當下還怒吼：「不准！老娘不賣！」

▲▼ 康康上《超級同學會》。（圖／華視提供）

▲康康上《超級同學會》，眾好友來爆料。（圖／華視提供）

王夢麟也加碼表示康康曾在醉後大撒9萬多台幣當小費，康康立即回嘴：「他還把所有發出去的小費都拿回來還我，我記得我發了9萬2，可是他只還給我8萬6！」黃子佼便笑回：「哦~那剩下的6000就水落石出了！」

節目一開始NONO便重現了綜藝節目中經典遊戲「恩哈哈樂團」，由藝人們現場想出與「家」有關的歌曲並配合節奏唱出來，讓現場緊張氣氛瞬間爆表，NONO見狀便開玩笑緩頰：「我不是乃哥沒那麼嚴格啦！大家放鬆OK？」節目每週六播出。

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