帶專屬樂高全球跑4年！星爵終於盼到《樂高玩電影2》：邊玩邊拍潮爽der

文／十月凱文

在《星際異攻隊》系列、《侏羅紀世界》系列主演的克里斯普瑞特，是全球影迷心目中的性感型男，外表帥氣壯碩，又充滿幽默感，克里斯普瑞特一切的成名起點，其實來自於2014年的《樂高玩電影》。

最近才與阿諾史瓦辛格的女兒凱薩琳訂婚的克里斯，私底下是個幼稚鬼，他本來就很喜歡玩樂高積木，這一切起點其實來自於他的6歲兒子傑克。

「我的兒子傑克很喜歡樂高積木，我也會陪他一起玩。」

結果沒想到克里斯一玩成癮，熱衷於組合積木，甚至比兒子還要癡迷玩具。



▲克里斯普瑞特熱愛樂高（圖／翻攝自IG）

克里斯普瑞特常常在自己的Instagram上分享樂高積木的造型，當初能夠為《樂高玩電影》配音，成為平凡卻有偉大夢想的小男主角「艾密特」一角，樂高積木甚至為他打造專屬的「艾密特」積木玩具給他，讓他非常興奮。

「對我來說，可以一邊玩樂高積木，又能拍電影，這真的是世界上最棒的事情了。」

結果克里斯果然一拍成癮，當初在拍《樂高玩電影》盡情玩樂，還主動要求能不能夠帶一些樂高積木玩具回家，讓他與兒子一起玩。

沒想到由於原任導演太過於忙碌，最後決定更換導演，這樣的程序導致續集一度停擺，這段期間他都已經拍了兩集《星際異攻隊》、兩集《侏羅紀世界》，但他心中卻一直很想要再度回去拍《樂高玩電影2》。

「我一直問劇組，到底何時才會開始拍續集。」

這段期間內，他只要到世界各地宣傳電影，都不忘帶著樂高玩具四處遊玩，這似乎也是暗示著劇組，你們最好趕快拍續集。

等到現在，克里斯普瑞特的夢想總算實現了，他接到了一通電話，是《樂高》的電影劇組，邀請他演出續集。

克里斯非常開心，還主動向劇組提議，如果可以的話，這回可不可以加入一些新角色的元素，能夠致敬揶揄他的《星際異攻隊》、《侏羅紀世界》等兩大系列。

結果這個角色還真的被寫出來了。

克里斯必須同時為兩個角色配音，另一個新角色就是雷斯丹傑維特，克里斯普萊特表示：「這兩個角色在性格上大相逕庭，雷斯是艾密特在外太空遇見的救星，留著恰好長度的鬍渣，是一名漂泊在宇宙中的男子漢，自稱是捍衛銀河的考古學家、牛仔與猛禽訓練師。」

沒錯，這個又是星際考古學家，又是猛禽恐龍訓練師的英雄，就是致敬《星際異攻隊》系列以及《侏羅紀世界》系列，而這個想法就是由克里斯所提議的。

「當艾密特需要幫助時，他適時地出現了，兩人有很多的對手戲，艾密特個性天真，聲音高亢；雷斯比較強悍，聲音像是牛仔。」

「兩人同框的畫面很多，我必須用聲音為這兩個性格迥異的人作出區隔！但又必須讓觀眾隱隱感覺到這兩人在命運之中有某種牽絆，這對我來說有一定的挑戰，但我很樂於這樣的嘗試。」

看到這裡，還不期待嗎？做為克里斯普瑞特望穿秋水也超想演的角色，就讓我們進戲院一探究竟吧。