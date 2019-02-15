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《流浪地球》上映10天超越《我不是藥神》　票房突破140億

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲流浪地球電影畫面。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸春節檔熱播科幻電影《流浪地球》，僅上映10天，票房就達到31億人民幣（約141億新台幣），15日持續突破32億人民幣（約145億新台幣），超越曾獲第55屆金馬獎最佳劇情長片的《我不是藥神》。國家電影局副巡視員陸亮曾表示，《流浪地球》的出現具有「科幻電影里程碑」的意義，「從前好像只有好萊塢可以拍科幻片，現在中國人也可以拍了」。

▲▼《流浪地球》導演郭帆。（圖／CFP）

▲《流浪地球》導演郭帆。（圖／CFP）

《流浪地球》改編自劉慈欣所著同名小說，由郭帆導演，吳京特別出演，屈楚蕭、李光潔、吳孟達、趙今麥領銜主演。主要闡述太陽急速衰老膨脹，地球即將面臨被吞沒的滅頂之災；人類為了自救，在地球表面建造了上萬座發動機和轉向發動機，推動地球離開太陽系，用2500年的時間奔往另一個新的家園。

《流浪地球》電影目前正在熱映當中，截至2月14日，影片上映10天累計票房已突破31億（人民幣，下同），取得2019春節檔票房冠軍。根據《香港01報導》，2018年票房冠軍《紅海行動》花了17天13時票房才累計達到30億。《觀察者網》同時指出，《流浪地球》比《戰狼2》的速度還快一天，成為了歷史票房最快破30億的電影。同時，業界預測最終票房有望達到50億元。

▲▼由北京東方歌典文化傳播有限公司發布的中國電影及時票房數據。（圖／記者丘秝榕攝）

▲由北京東方歌典文化傳播有限公司發布的中國電影及時票房數據。（圖／翻攝自實時電影票房網站）

從15日10時累計「大陸總票房排名」來看，《流浪地球》以320,813萬位居第五，擊落劇情片《我不是藥神》的309,996萬。在《流浪地球》之上，還有《戰狼2》（56.79億元）、《紅海行動》（36.5億元）、《唐人街探案2》（33.97億元），以及周星馳導演的《美人鱼》（33.92億元）。

以電影類型觀察，《流浪地球》是中國影史票房前10名中唯一的科幻片，其他以動作片、喜劇片居多，位居第9名的《捉妖記》則是唯一奇幻電影。

▲▼由「藝恩數據」統計之「中國總票房排名」。（圖／記者丘秝榕攝）

▲由「藝恩數據」統計之「中國總票房排名」。（圖／翻攝自CBO中國票房）

針對《流浪地球》票房佳績，陸亮13日出席《流浪地球》觀摩研討會時表示，「每攻克一個電影類型，中國電影產業和中國電影藝術就會更多一份信心。《流浪地球》帶領我們攻克了科幻電影。從前好像只有好萊塢可以拍科幻片，現在中國人也可以拍了」，《流浪地球》為中國科幻電影打下基礎，且「不是中國科幻電影的終點，而是一個新的開端」。

另外，中國電影評論學會會長饒曙光也說，《流浪地球》是中國電影升級換代、從大國走向強國的「標誌性」、具有里程碑意義的作品；對於中國電影的意義、對科幻電影的意義會隨時間的推移更加強烈的顯示出來。

► ►《流浪地球》票房破10億　科普引力彈弓、洛希極限兩大原理

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▼《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

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流浪地球, 科幻片, 我不是藥神, 金馬獎, 票房, 電影

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