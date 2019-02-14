復刻《托斯卡》呂紹嘉與林懷民的夢幻組合

▲托斯卡歌劇劇照 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

NSO國家交響樂團將於2月22日至24日再現浦契尼巔峰之作《托斯卡》。音樂總監呂紹嘉表示，為了讓更多樣的藝術形式貼近群眾，NSO在歌劇製作再度邀請林懷民合作歌劇，於2019 台灣國際藝術節展現年度歌劇強檔；這次製作將化身「行動歌劇院」於中壢、屏東巡迴演出。

歌劇不只是偉大的藝術，同時也是生活的一部分。《托斯卡》是全球膾炙人口的歌劇之一，出自義大利著名作曲家浦契尼，全劇戲劇張力強大、角色性格鮮明，強烈的愛恨情仇，可謂義大利寫實主義歌劇的藝術代表；劇中多首耳熟能詳的詠嘆調，例如〈為了藝術為了愛〉，由托斯卡痛徹心扉地唱出在淫邪暴力和真摯愛情的抉擇；以及男高音深陷囹圄，在生命即將終了時，憶起往日深刻情愛時所唱的〈今夜星光燦爛〉。呂紹嘉率領NSO引領樂迷回到純粹的聽覺感受，他表示，詮釋音樂所倚靠的並非言語、動作，而是用「心」賦予樂章生命、引導音樂家奏出內心情感。

▲ 呂紹嘉率NSO與林懷民合作托斯卡歌劇 。（圖／NSO提供）

另外，暌違17年，林懷民將重執導演，以「一桌二椅」中國傳統京劇手法詮釋這齣經典名作，除去繁複的舞台佈景，觀眾更能聚焦於唱腔、走位及細膩的音樂表現與角色刻劃，樂團與歌手的聲音更能融為一體，在音樂與戲劇表現相互交織之中，使歌劇的層次向上提升成為一整體的藝術。

《托斯卡》將於台北國家音樂廳演出三場，NSO邀請到首位獲得義大利史卡拉歌劇院合約演出的左涵瀛，與留義獲布雷夏國立音樂院最高雙文憑、曾以《蝴蝶夫人》驚艷全台的林玲慧飾托斯卡；而斯卡皮亞一角由曾與男高音帕華洛帝搭檔、生涯演出250場，在歐洲各大劇院如倫敦皇家歌劇院演出的知名義大利男中音路奇歐．蓋洛（Lucio Gallo），上百場的《托斯卡》演出經驗使其詮釋角色滿載張力，和獲義大利Jole de Maria國際聲樂比賽的吳翰衛擔任；卡瓦拉多西則由榮獲維爾維埃國際聲樂大賽後、活躍於各大歐洲歌劇院的鄭皓允，明年更將於柯芬園演出威爾第著名歌劇《茶花女》，及曾受邀演出國際浦契尼音樂節演出的男高音孔孝誠擔綱飾唱。導演林懷民表示，兩組聲樂家的身體潛能與聲音色彩迥然各異，激盪出截然不同的火花，排練期間就像是欣賞了一場場美好的演出，歡迎大家到音樂廳欣賞兩組不同人馬的演出。