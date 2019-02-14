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侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

記者林彥君／台北報導
侯昌明87歲的父親失智21年今（14日）傳出過世，侯昌明回應《ETtoday星光雲》爸爸在昨離開人世，隨佛祖去修行，他向菩薩祈求，拜託佛祖帶著爸爸修行，「幫我好好照顧爸爸。」之後擲筊，連三次都是聖筊。

侯昌明說，爸爸在昨天下午1點前一如往常，下午1點後開始嘔吐，3點開始腹瀉，看護打電話通知他，同時也撥電話請救護車，他跟救護車同時抵達家中3、5分鐘後，爸爸已經沒有呼吸了，他心痛說當下真的不捨，但想到爸爸當天使後不再承受病痛，心情也平復許多，眼淚該流都流光了。

▲▼侯昌明和爸爸感情深厚。（圖／侯昌明提供）

▲侯昌明和爸爸感情深厚。（圖／侯昌明提供）

侯昌明說，醫護人員抵達後，問要不要急救？他回應不要急救，他難過的說：「是我說不要救，怕他因為急救有創傷，肋骨會斷，當下眼淚流不停，現在該流的淚都流了，我在靈堂前跟爸爸說，你是我的驕傲、要以我為榮，接下的日子我會收起眼淚，努力打拼，我要讓大家知道你把我教的很好。」

爸爸失智21年，過去因腦出血造成左半邊癱瘓，插著鼻胃管長年臥床，講話逐漸含糊，早已不認得他，侯昌明曾自責說自己很不孝，看著爸爸在身邊就感到安心，「我很自私，我希望爸爸長命百歲，和我們在一起，讓我每天感受到爸爸的溫度。」

▲▼侯昌明和爸爸感情深厚。（圖／侯昌明提供）

▲侯昌明爸爸失智期間都在旁照顧。（圖／侯昌明提供）

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