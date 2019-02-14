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林俊傑終於回台北唱了！連唱3首秒耳孕「曝亞洲壓軸原因」

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱作天王」林俊傑2019「聖所世界巡迴演唱會」台北站14日起連4天在台北小巨蛋舉行，這是他第四次巡演到台北，也是第五度攻蛋，特地選在情人節這天回到台北，作為獻給台北粉絲的大禮。他一開場「倒吊」演唱3首歌曲，接著和全場觀眾打招呼：「哈囉台北的朋友，情人節快樂！」並說一直很盼望回到台北開唱，「我希望台北朋友可以跟我見證最好的狀態，最熟練完整的一場秀，你們準備好了嗎？」

▲▼ 林俊傑台北演唱會 。（圖／記者周書羽攝）

▲林俊傑在台北小巨蛋開演唱會。（圖／記者周書羽攝）

去年幾乎馬不停蹄在海外忙著巡演的他，許久未與台北的樂迷們見面，JJ這次特別在演出中穿插不少「獨家」驚喜，不僅舞台、音效及燈光帶給觀眾前所未有的體驗；還訂製了全新造型，就連曲目也經過特別安排。

演唱會一開場，JJ以高難度「蝙蝠」倒吊姿態現身，以經典歌曲《一千年以後〉揭開序幕，曾因為要倒吊演唱而努力克服懼高症的JJ，如今看來已游刃有餘；緊接著，他則將外罩的白色蝙蝠裝褪去，展露出一席為台北站特別訂製的金黃色戰袍，演唱《新地球》，現場觀眾尖叫聲四起。對於這次巡演，JJ坦言對他而言最困難的是要「倒著唱歌」，笑說當初設計這場演唱會時，根本是出了難題給自己，但隨著一次次的開唱，他笑說自己真的跟著這場巡演一起「進階」了，除了感動外，也感到相當有成就感。

▲▼ 林俊傑台北演唱會 。（圖／記者周書羽攝）

▲林俊傑一連唱四場。（圖／記者周書羽攝）

林俊傑又唱又跳3首歌後說：「以往都是從台北開場第一站，這次特別安排亞洲最後一站壓軸登場，雖然讓台灣觀眾等很久，但因為我一直蠻盼望的，辦過這麼多場演唱會，我希望台北朋友可以跟我見證最好的狀態，最熟練完整的一場秀，你們準備好了嗎？讓我聽到你們尖叫聲！」

連續4場演出，林俊傑經紀人14日透露，先前在新加坡也唱4場，雖中間有休息一天，但在香港場連唱3天，評估後覺得他體力能負荷，便決定台北連唱4場回饋粉絲，而媽媽也親手燉蘋果魚湯替他補充體力；問及台灣的其他場次，經紀人則說：「我們希望2.0在戶外場地，所以都還在協調中。」對於是否在2019年再次返台開唱，她語帶保留笑說：「期待越大，失望越大」，今年主要工作是巡演加上籌備新專輯。

▲▼ 林俊傑台北演唱會 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 林俊傑又唱又跳連續3首 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 林俊傑台北演唱會 。（圖／記者周書羽攝）

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