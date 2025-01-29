曾挑戰《尚氣》！「錢復帥孫」好萊塢打拚十年　錢裕揚：我失敗過400次

記者蕭采薇／專訪

時間回到去年十月底，我因公去了趟紐約，在計程車上和司機閒聊。他聽到我來自台灣，興奮地說：「妳知道《孫家兄弟》嗎？Justin Chien（錢裕揚）真的棒透了！」這位在紐約皇后區土生土長的非裔小哥，在這世上認識的台灣人就兩位，一個是在美國紅到嚇嚇叫的「最強高中生」Ray，另一個就是錢裕揚。

▲錢裕揚主演美劇《孫家兄弟》，在好萊塢打響知名度。（圖／記者周宸亘攝）

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以台灣黑幫為背景的美國影集《孫家兄弟》，上架後頗受好評，更在Netflix英語節目榜連續5週都在前10名，最高排名第二。男主角錢裕揚在台灣出生，首次演出影集就挑大梁並和奧斯卡影后楊紫瓊合作，更因為是前監察院院長錢復的長孫，從背景到際遇都引發好奇。

然而成功對錢裕揚不是偶然，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，回憶一路以來在好萊塢闖蕩的心酸：「我去洛杉磯10年了，認真開始試鏡也有6、7年，試鏡超過400部作品，大大小小不同的電視劇和電影。但不管大角色還是小角色，我通通都選不上，沒想到第一部選上的電視劇就演主角。」

▲《孫家兄弟》是錢裕揚（左）首部影集，就和奧斯卡影后楊紫瓊（中）合作，右為李松璞。（圖／達志影像／美聯社）

《孫家兄弟》描述家人的故事，錢裕揚更把自己對家人的愛投射其中。像是戲裡由寇世勳飾演的爸爸「孫國煒」，其實就來自錢裕揚的父親「錢國維」的名字。他笑說：「我爸說，他以前介紹自己是錢復的兒子，現在介紹自己是錢裕揚的爸爸。」

他也為了家人，把一半的事業重心放回台灣，並簽約台灣的經紀公司，成為范少勳、巫建和的師弟。錢裕揚說：「我很喜歡台灣的電影，有機會的話，很希望和鍾孟宏導演，還有許光漢合作。」他強調：「我不是想來這裡搶角色，這真的抱著學習的心態，想多認識台灣這邊的人和環境。」

▲錢裕揚為了家人，目前將一半事業重心放回台灣。（圖／記者周宸亘攝）

而出身名門，家人卻沒有要他接班的壓力，反而相當支持錢裕揚的決定。不過錢裕揚說：「但他們多少是會有點擔心，之前我爸爸會說，如果35歲之前還沒有穩定，那可能就要重新思考。但我知道這行是很困難的，我也做好就算無家可歸得睡在車裡，也要繼續下去的決心。」

錢裕揚透露，其實在試鏡《孫家兄弟》前，他剛剛經歷一段低潮。那時他有個非常想拿到的角色，也進入了最後一輪，卻還是在臨門一腳擦身而過。錢裕揚說：「看著別人被選上，看著看著到某階段就變成習慣。雖然我沒有想過要放棄，但累積的拒絕越來越多，那種心痛和煩惱也會更大。」

▲錢裕揚在好萊塢10年，試鏡超過400次，才終於接到《孫家兄弟》的演出。（圖／Netflix提供）

近幾年好萊塢有越來越多以亞裔為背景的作品，都獲得口碑和票房的肯定，錢裕揚說，他身在其中，很明顯感受到轉變大概從《瘋狂亞洲富豪》大賣後有了改變，「可以說沒有那部電影，就不會有《孫家兄弟》，好萊塢在看到那部電影的數據後，知道了亞裔的故事是有市場的。」

▲錢裕揚喊話，希望和台灣導演鍾孟宏、演員許光漢合作。（圖／記者周宸亘攝）

他更不諱言，當初漫威準備拍攝《尚氣》時，幾乎所有好萊塢的亞裔男演員，甚至是「所有你們想的到亞洲男演員」都曾試鏡過，錢裕揚笑說：「當然，我也試過！」雖然目前還沒機會成為漫威宇宙的一員，但錢裕揚說：「我始終相信，每個人會遇到屬於自己的角色。」而他也已接下《降世神通：最後的氣宗》第二季的演出，再次挑戰好萊塢大IP作品。