ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾挑戰《尚氣》！「錢復帥孫」好萊塢打拚十年　錢裕揚：我失敗過400次

記者蕭采薇／專訪

時間回到去年十月底，我因公去了趟紐約，在計程車上和司機閒聊。他聽到我來自台灣，興奮地說：「妳知道《孫家兄弟》嗎？Justin Chien（錢裕揚）真的棒透了！」這位在紐約皇后區土生土長的非裔小哥，在這世上認識的台灣人就兩位，一個是在美國紅到嚇嚇叫的「最強高中生」Ray，另一個就是錢裕揚。

▲錢裕揚。（圖／記者周宸亘攝）

▲錢裕揚主演美劇《孫家兄弟》，在好萊塢打響知名度。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

以台灣黑幫為背景的美國影集《孫家兄弟》，上架後頗受好評，更在Netflix英語節目榜連續5週都在前10名，最高排名第二。男主角錢裕揚在台灣出生，首次演出影集就挑大梁並和奧斯卡影后楊紫瓊合作，更因為是前監察院院長錢復的長孫，從背景到際遇都引發好奇。

然而成功對錢裕揚不是偶然，他接受《ETtoday星光雲》專訪時，回憶一路以來在好萊塢闖蕩的心酸：「我去洛杉磯10年了，認真開始試鏡也有6、7年，試鏡超過400部作品，大大小小不同的電視劇和電影。但不管大角色還是小角色，我通通都選不上，沒想到第一部選上的電視劇就演主角。」

▲《孫家兄弟》（左起）錢裕揚（Justin）、楊紫瓊、李松璞（Sam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲《孫家兄弟》是錢裕揚（左）首部影集，就和奧斯卡影后楊紫瓊（中）合作，右為李松璞。（圖／達志影像／美聯社）

《孫家兄弟》描述家人的故事，錢裕揚更把自己對家人的愛投射其中。像是戲裡由寇世勳飾演的爸爸「孫國煒」，其實就來自錢裕揚的父親「錢國維」的名字。他笑說：「我爸說，他以前介紹自己是錢復的兒子，現在介紹自己是錢裕揚的爸爸。」

他也為了家人，把一半的事業重心放回台灣，並簽約台灣的經紀公司，成為范少勳、巫建和的師弟。錢裕揚說：「我很喜歡台灣的電影，有機會的話，很希望和鍾孟宏導演，還有許光漢合作。」他強調：「我不是想來這裡搶角色，這真的抱著學習的心態，想多認識台灣這邊的人和環境。」

▲錢裕揚。（圖／記者周宸亘攝）

▲錢裕揚為了家人，目前將一半事業重心放回台灣。（圖／記者周宸亘攝）

而出身名門，家人卻沒有要他接班的壓力，反而相當支持錢裕揚的決定。不過錢裕揚說：「但他們多少是會有點擔心，之前我爸爸會說，如果35歲之前還沒有穩定，那可能就要重新思考。但我知道這行是很困難的，我也做好就算無家可歸得睡在車裡，也要繼續下去的決心。」

錢裕揚透露，其實在試鏡《孫家兄弟》前，他剛剛經歷一段低潮。那時他有個非常想拿到的角色，也進入了最後一輪，卻還是在臨門一腳擦身而過。錢裕揚說：「看著別人被選上，看著看著到某階段就變成習慣。雖然我沒有想過要放棄，但累積的拒絕越來越多，那種心痛和煩惱也會更大。」

▲楊紫瓊與錢裕揚（Justin）和李松璞（Sam）在《孫家兄弟》飾演母子。（圖／Netflix提供）

▲錢裕揚在好萊塢10年，試鏡超過400次，才終於接到《孫家兄弟》的演出。（圖／Netflix提供）

近幾年好萊塢有越來越多以亞裔為背景的作品，都獲得口碑和票房的肯定，錢裕揚說，他身在其中，很明顯感受到轉變大概從《瘋狂亞洲富豪》大賣後有了改變，「可以說沒有那部電影，就不會有《孫家兄弟》，好萊塢在看到那部電影的數據後，知道了亞裔的故事是有市場的。」

▲錢裕揚。（圖／記者周宸亘攝）

▲錢裕揚喊話，希望和台灣導演鍾孟宏、演員許光漢合作。（圖／記者周宸亘攝）

他更不諱言，當初漫威準備拍攝《尚氣》時，幾乎所有好萊塢的亞裔男演員，甚至是「所有你們想的到亞洲男演員」都曾試鏡過，錢裕揚笑說：「當然，我也試過！」雖然目前還沒機會成為漫威宇宙的一員，但錢裕揚說：「我始終相信，每個人會遇到屬於自己的角色。」而他也已接下《降世神通：最後的氣宗》第二季的演出，再次挑戰好萊塢大IP作品。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

汪進房看見姊...3度彈跳逃跑　激動反應她看傻：有鬼484？

推薦閱讀

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

劉雨柔當媽「挨酸騙點閱反擊了」！　6天前才喊憎恨別人懷孕

劉雨柔當媽「挨酸騙點閱反擊了」！　6天前才喊憎恨別人懷孕

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證

蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

錢裕揚, 孫家兄弟, 錢復

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳文茜罹癌「出院聘特別護士」　過年曝病況嘆：病了許久
  2. 曾挑戰《尚氣》！「錢復帥孫」好萊塢打拚十年　錢裕揚：我失敗過400次
  3. Sandy結婚三週年放閃了！　「同框老公拍人生四格」甜蜜畫面曝
  4. 港星「親剃孕妻恥毛」破尺度…佳娜脫光手遮點　5組絕美明星孕婦寫真
  5. 王思佳經紀人小瑋3千萬買20年房　「再花1千萬裝潢」超豪華新家曝光
  6. 一粒姊姊、樂天捕手宋嘉翔結婚了！　「現身戶政事務所」甜曬愛的身分證
  7. A-Lin愛徒「唱完小巨蛋爆後遺症」　回家狂做夢苦練心聲曝
  8. 尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉
  9. 專訪／情色照太辣！攝影師拍到「下面站起來」　國民情婦森咲智美笑了
  10. 小嫻「挨酸有錢真好」8字直球反擊　豪砸1400萬屏東買房

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366