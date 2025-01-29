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陳文茜罹癌「出院聘特別護士」　過年曝病況嘆：病了許久

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來二次入院做免疫治療，目前人已出院回家，昨（28）日適逢除夕夜，她也在臉書發文分享身體近況，坦言長時間受到親友與專業護理人員的照顧，最近病況稍有好轉，因此特別在傍晚時親手下廚，「病了許久，最該感謝的是長期照顧我的人和特別護士。」

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜在文中透露，自己不只親自準備美味料理，也將此舉視為一種「兼運動」的活動，展現積極樂觀的生活態度。她在大方分享料理過程，並幽默表示「今晚我掌廚」，用美食向身邊照顧她的人表達感謝，「病了許久，最該感謝的是長期照顧我的人和特別護士。」

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陳文茜提到，她準備上海年糕、上海菜飯炒蛋，並特別提到炒飯的祕訣，就是加入蛋與醬油來增添風味。此外，她還烤了朋友送的山東照燒雞，並蒸了多道過年應景料理，包含飯店年菜中的台式蘿蔔糕、雲南特有的甜點破酥包，以及魚料理，最後還有一款特製發糕。值得一提的是，陳文茜透露最受歡迎的是炒飯，讓她忍不住開心分享成果。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

事實上，陳文茜22日才在臉書發文吐露近況，「仍然只睡了三個小時不到」，並曬出一系列近照，詳細描述她在接受免疫治療過程中的痛苦經歷，包含由藥物引起的嚴重皮膚反應，以及她為了緩解這些症狀而進行的治療。貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友寫下祝福，不過也有人發現她似乎瘦了，因此紛紛留言表達心疼。

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