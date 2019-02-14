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愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

記者潘慧中／綜合報導

愛紗和周洺甫12日在萬華戶政事務所簽字，3年婚姻情斷，她親口證實離婚後，不少圈內好友都浮出水面替她打氣，顯見她是多麼有人緣的好女孩，李易感性寫下：「我跟小月會是妳在台灣的家人，加油加油！我們都在。」

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▲愛紗斬斷和周洺甫近3年的婚姻。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

陪同辦理離婚手續的黃小柔也表示，愛紗真的是很棒很堅強的女孩，「看在我們眼裡是多麼的捨不得跟心疼。」好姊妹們全知道愛紗已經盡力了，「妳好勇敢，抱，我們都在，我們會一起陪妳渡過這個低潮…會越來越好的！」

▲▼愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚（圖／翻攝自Facebook）

▲不少好友都發聲力挺愛紗。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

2018年正式離婚的小嫻（黃瑜嫻）也深有同感地說：「心疼妳，不管如何都愛妳。」嚴立婷則安慰愛紗值得更好的男人，「很棒的女孩～加油！」心疼愛紗可能會覺得孤單，路嘉怡不忘提醒她，「我們都在！」所有好友都會陪她一起度過這個低潮。

事實上，愛紗和周洺甫交往期間僅介紹給媽媽和弟弟認識，直到答應求婚後，才正式介紹給爸爸，她透露當天帶前夫回沖繩和家人一起吃飯時，習慣喝啤酒的爸爸卻意外滴酒不沾。

▲愛紗不捨牽爸爸手…頭紗下哭紅眼　婚禮致詞淚謝父母。（圖／經紀公司提供）

▲愛紗當時舉辦婚禮牽著父親的手進場。（圖／經紀公司提供）

周洺甫當時對前岳父說了一段背很久的日文，更保證一定會好好照顧愛紗，「希望爸爸願意把您的女兒交給我。」愛紗一聽到爸爸說：「麻煩你了」，眼淚不聽使喚地掉下來，接著爸爸就提出「喝一杯」的要求，這才發現原來爸爸一開始沒喝酒是為了要保持清醒聽男方要說的話，對比男方如今的不忠誠行為，讓人格外心疼愛紗。

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