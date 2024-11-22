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雷／《影后》10大人氣演員排行揭曉！　她狂飆演技逼哭觀眾

記者蔡宜芳／綜合報導

影集《影后》7日上映就引爆熱烈好評，劇情以新銳演員史艾瑪（林廷憶飾演）做為序幕，描寫每位女演員不同人生經歷，光鮮亮麗背後是對自我價值、友情、親情及愛情的寫實故事，實力派演員同台飆戲，更能讓電視機前的觀眾感受到演藝圈職場真實生態。《網路溫度計DailyView》透《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點劇中十大人氣演員！

爆雷警告：本文內容涉及《影后》劇情

▲▼《影后》10大人氣演員排行。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶、曾莞婷、楊謹華、陳庭妮、謝瓊煖（由左至右）為《親愛的導演》大跳性感舞蹈。（圖／Netflix提供）

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No.10 薛仕凌

▲▼《影后》10大人氣演員排行。（圖／Netflix提供）

▲薛仕凌。（圖／Netflix提供）

角色：李子齊／IG：@40hsueh

以台灣嘻哈團體大嘴巴成員出道的薛仕凌，近年成功轉型演員，還獲得第56屆、第58屆金鐘視帝肯定。薛仕凌在《影后》中飾演薛亞之的先生、導演李子齊，始終沒有代表作品的他，希望能透過《親愛的導演》打響自己的知名度，不過卻禁不起年輕女演員史艾瑪的誘惑，儘管《親愛的導演》獲得功成名就，但與他並肩作戰的薛亞之已選擇離他而去。

在《影后》中，史艾瑪借住李子齊工作室，原本李子齊面對史艾瑪脫衣誘惑選擇離去，沒想到過沒幾秒就馬上衝回來熱吻，關鍵一幕不僅Netflix臉書小編發文表示，「原來李導喜歡玩這種出去又進來的遊戲」，不少網友也幽默回應，「出去應該是再確認一下門鎖好了沒」、「走出去是確認門外沒人，不是仙人跳」、「出去的時候是真男人，進來的時候真的是男人」、「我老婆在他說了：『我真的該走了』，大聲叫好；但他一轉身回來就大聲罵：X！」、「敲碗李導的《初戀你我他媽媽》」。

No.9 黃迪揚

▲黃迪揚。（圖／Netflix提供）

▲黃迪揚。（圖／Netflix提供）

角色：壁虎／IG：@whoisrd

能夠站在螢光幕前的明星，背後都有一個幕後功臣，黃迪揚所飾演的「壁虎」正演繹了「經紀人」的工作日常。旗下藝人潘茵茵（曾菀婷飾演）在片場不肯配合演戲，壁虎馬上扛著兩大袋飲料安撫在場工作人員；芳姐（游燕芳，楊貴媚飾演）兒子長期居住在國外，壁虎也扛起照顧芳姐的責任。直到早餐店老闆的一句話，才讓他想起自己已經忘記該過什麼樣的生活，「我家最多的就是充電器，因為手機絕對不可以沒有電，可是我從來沒有問過自己，我到底還有沒有電。」

許多觀眾也在臉書社團分享黃迪揚把壁虎對藝人、愛人的感情演繹到位，「壁虎把在職場上努力哈腰陪笑臉的業務性格演的惟妙惟肖」、「那隻伺候大牌的經紀人助理『壁虎』，真的演的惟妙惟肖」、「廚房的猶豫手足無措很好看，芳姐家的哭無聲到有聲也好看」、「因為《影后》而認識了你這位優秀演員！我太幸福了」、「我先在臉書預言了，明年就是你得獎了」。

No.8 詹懷雲

▲詹懷雲。（圖／Netflix提供）

▲詹懷雲。（圖／Netflix提供）

角色：流氓（曾雅欣）／IG：@zhan_1998__

被《影后》導演嚴藝文稱呼為「下一個許光漢」的演員，就是又帥又會演的男星詹懷雲！詹懷雲在劇中飾演飯店房務員「流氓」，因為負責服務女星周凡入住的房間，加上下班解救周凡免於受到瘋狂粉絲騷擾，兩人慢慢認識彼此，流氓也把對周凡的印象從「奧客」變成「周小凡」，甚至借用飯店廚房空間、借出手臂，只為了讓周凡可以安心享用宵夜、擁有安穩睡眠。

隨著《影后》播出，詹懷雲也因為流氓角色收獲大批粉絲。楊謹華特別發文表示，「聽說因為流氓...所以楊謹華被羨慕了（因為她演周凡）。Sorry，流氓是我的，不過詹懷雲可以送給你們」，許多網友大讚詹懷雲前途不可限量，還有人留言表示，「鏡頭中有幾個角度很像彭于晏」、「可以煮宵夜給我吃嗎」、「真心敲碗流氓跟周凡完整演一部姐弟戀的戲」、「超可愛討喜的流氓，從《行動代號：孫中山》看到你，很開心你遇見《影后》成了打動人心的流氓，祝福你也期待你詮釋更多好看的作品」。

No.7 陳庭妮

▲陳庭妮。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮。（圖／Netflix提供）

角色：黎芯妮（黎嘉惠）／IG：@chen_ting_ni

演員陳庭妮以《真愛找麻煩》、《真愛趁現在》、《火神的眼淚》等多部作品為人知曉，這次她在《影后》中身為一脫成名的女星黎芯妮，得獎後跟隨柯麗芬來到薛亞之、周凡住家，四人因此成為無話不談的好閨蜜。黎芯妮在演員生涯中飽受其他導演性騷擾、不合理要求，所幸身旁有經紀人薛亞之幫忙才得以化解危機，不過身為女明星的她必須躲躲藏藏隱瞞與張博磊戀情，愛上有婦之夫還必須向大眾道歉，但至始至終她都選擇勇敢追逐愛情。

Threads上有網友翻出黎芯妮誤以為自己弄丟張博磊項鍊，在飯店垃圾場翻找垃圾，過沒多久卻從牛仔褲口袋翻出項鍊時破涕而笑的畫面，直呼陳庭妮演技精湛、表情到位，其他脆友也有感而發表示，「這段直接哭出來！真的很厲害！！」、「我覺得她演很好耶，就是那種卑微到不行的愛著一個人，失去以後時時刻刻情緒起伏很大的表現，都很真實」、「我覺得演得很好，看到這邊會覺得他很可憐又很笨」。


No.6 楊貴媚

▲楊貴媚。（圖／Netflix提供）

▲楊貴媚。（圖／Netflix提供）

角色：游燕芳／IG：@kueimeiyang

女星楊貴媚曾在金馬獎以電影《月光下，我記得》、金鐘獎以台劇《天公疼好人》、《有生之年》奪后，在《影后》中她本色出演，飾演一位資深演員芳姐（游燕芳）。閱歷無數的芳姐摸透人心，見到史艾瑪刻意在潘茵茵出糗時開手機直播，芳姐在史艾瑪跟到廁所討教演技時，用「不會啊，妳現在就演得很好啊。不要緊張，導演那麼喜歡妳，妳怎麼演怎麼過啊」一段話，讓對方馬上知難而退。

游燕芳動完眼睛手術後決定淡出演藝圈，看見經紀人壁虎的處境後，決定將台灣的房子交給他，提醒對方「人生不是只有工作，生活也很重要好不好」、「最好是再找一個伴，可以一起吃飯的伴」，讓壁虎哭到泣不成聲，許多觀眾也跟著掉眼淚，「好感人，楊貴媚真的好會演」、「這裡我也哭了！找一個可以吃飯的伴，這句真的包含了好多好多」、「房子這麼信任給經紀人住，這種信任感、這種關心的嘮叨，嘮叨裡處處是叮嚀，真的很讓漂泊在外住的經紀人很感動啊！演得夠真，不知道該怎麼說，只能哭泣」。

No.5 謝瓊煖

▲謝瓊煖。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖。（圖／Netflix提供）

角色：柯麗芬／IG：@little_hsiehhsieh

演員謝瓊煖在戲劇生涯演過許多媽媽角色，這次她在《影后》中飾演新銳導演TB（唐寶兒，李雪飾演）的母親柯麗芬。柯麗芬為了養家糊口、還完先生積欠賭債，不管是什麼八點檔都願意接演，為了擺脫八點檔女演員刻板印象，拿到女兒電影《野貓》媽媽角色，她不只在試鏡時一秒入戲，還不惜事先剃掉頭髮，展現能夠演好角色的決心。柯麗芬與TB因為電影合作，不僅冰釋前嫌，兩人也交換秘密、深入了解自己未曾了解對方的過去。

謝瓊煖在劇中飾演柯麗芬也讓許多人產生深刻共鳴，「好欣賞謝瓊煖的演技，很真實很感動」、「這是很多單親媽媽的內心寫照」、「很多本土劇的女演員也是這樣很辛苦養大孩子的」、「『一副我欠你幾百萬的臉』，這句話是一個不正常家庭小時候成長過程中一定會聽到的一句話」、「可能這就是所有自己努力當父母的人都會有的感覺，所以直接擊中心理脆弱的那一塊而產生共感」。

No.4 鍾欣凌

▲鍾欣凌。（圖／Netflix提供）

▲鍾欣凌。（圖／Netflix提供）

角色：胖姐（陳翠珠）／IG：@chunghsinling

不論是台灣旅遊節目、兒童少年節目主持人還是演員都難不倒的女星鍾欣凌，累積許多膾炙人口的台劇作品。鍾欣凌在《影后》中擔任媚真峰經紀公司負責人、新生代女演員史艾瑪的經紀人胖姐（陳翠珠），儘管是小經紀公司，胖姐仍想為新人爭取更多試鏡機會，面對片商不合理要求，更是會站出來保護自家演員，只要藝人感到沒信心的時候，就會要求對方跟自己大聲唸出「女明星可以醜，絕對不能胖！等你是個咖，才有資格掉眼淚！對自己沒信心的時候，就大聲唸得獎感言！」

不少影迷對於胖姐被史艾瑪跳槽、無情背叛場面印象深刻，「鍾欣凌真的太會演了」、「鍾欣凌真的是演什麼像什麼」、「很現實也很真實的存在」、「真心覺得鍾欣凌才是我心中的影后，張力真的開超大」、「看完這段心有戚戚焉，畢竟真心付出，別人並不見得珍惜」、「胖姐成熟又堅強，面對圈子的現實殘酷，她完全能夠理解，選擇接受與放下。在鼓勵艾瑪的時候，同時也在安慰自己，為自己加油打氣，是一個很高情商的處理方式」。

No.3 林廷憶

▲林廷憶。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶。（圖／Netflix提供）

角色：史艾瑪／IG：@imsuri_____

年僅24歲的新生代女星林廷憶，2022年獲得台北電影節非常新人，在《有生之年》飾演葉寧一角，今年在《影后》飾演擁有明星夢的史艾瑪。史艾瑪以女星周凡為目標，每天回到家都會和男友陳偉任（牧森飾演）玩「如果我是大明星」遊戲，幻想著自己成為大明星的日子；但史艾瑪不惜為了拿到《親愛的導演》女兒角色，假冒富家千金南瓜小姐試鏡，一個個謊言被戳破後，與男友分手、和南瓜小姐分道揚鑣，最後因為接近導演李子齊，介入他人婚姻關係，導致自毀前程。

林廷憶演技也獲得廣大網友認可，「林廷憶很會演、看好她」、「史艾瑪演得很成功啊，看到她就氣耶」、「史艾瑪真的是劇中最噁心，我最討厭的角色，我前期真的很期待她成功，後期整個歪掉。這代表她的演員成功了」、「林廷憶演的真的很好，無害的顏容，卻能詮釋出綠茶婊的演技。但是人在江湖身不由己，她只是為了生存」、「我只覺得為什麼胖姐沒有把史艾瑪埋在水泥裡」。

No.2 楊謹華

▲楊謹華。（圖／Netflix提供）

▲楊謹華。（圖／Netflix提供）

角色：周凡／IG：@cheryllovel0ve

女星楊謹華擁有豐富演戲經歷，精湛演技七度入圍金鐘視后，沒想到卻連續槓龜，直到今年第59屆金鐘獎終於以《不良執念清除師》奪下戲劇節目女配角獎，敲響金鐘。而《影后》角色周凡正如她的人生縮影，雖然觀眾都認可她的實力，不過卻始終拿不到獎項。身為天才型的演員，周凡一度失魂落魄喝酒買醉，直到遇見流氓，成為她想要再次突破的契機，加上與好友薛亞之重新聯繫，給予周凡更多力量去追求自己的理想人生。

楊謹華在該劇播出後，在臉書揭曉周凡的星座是標準的「天蠍座」，有網友從第一集劇情找到周凡生日為1985年11月15日，其他觀眾分享觀影心得，「看著周凡，我想起了《敗犬女王》」、「敢愛敢恨，對在乎的人心特別柔軟，非常天蠍無誤。謝謝謹華的周小凡，超愛」、「好喜歡周小凡可愛直爽帥氣、又敢愛敢恨的角色」，還有人透露劉冠廷在周凡房門口演《初戀你我他媽媽》時，周凡沒有笑場非常厲害，「結局頒獎的時候周凡還記得哩XD」。

No.1 謝盈萱

▲謝盈萱。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱。（圖／Netflix提供）

角色：薛亞之／IG：@yx_hsieh

「劇場女神」謝盈萱先後在金馬獎、金鐘獎二度封后，近幾年從電影《孤味》到電視劇《俗女養成記》、《四樓的天堂》、《人選之人－造浪者》都讓觀眾對她印象深刻。謝盈萱在《影后》飾演靈魂人物「老薛」薛亞之，為了先生李子齊的事業，選擇從螢光幕前退居幕後擔任製作人，還要滿足對方生小孩的願望，每天定時打排卵針。

儘管薛亞之為了旗下藝人顧前顧後，替李子齊安撫劇組人員讓拍攝順利進行，給予對方足夠表現機會，但最後李子齊卻與自家演員史艾瑪出軌，就連殺青酒上台致詞也忘記感謝她，夫妻緊張對戲也讓許多網友看了有所感觸，「那個無神眼神，還有搭配瘦骨嶙峋的臉，真的有凌厲又絕望不抱期待的感覺」、「覺得壓垮最後一根稻草的是李導看著史的後製還整個爆哭，然後薛看著背影...應該是真的心已死了，既然你那麼愛史，那我們就離婚吧！而且李導在大家面前就沒感謝老婆，全部的人都謝過了，身邊最支持他的人卻沒有！整個也是很心寒」、「謝盈萱戲裡的個性跟我前女友超像，不吵不鬧還是能表現出她內心發飆的情緒」、「整部戲盈萱是個很厚的基底。演得太好，不搶戲又很有魅力，這個真的好難。希望明年金鐘能看到她再上台領獎」。

▲▼《影后》10大人氣演員排行。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲《影后》10大人氣演員排行。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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