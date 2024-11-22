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「受王寶強資助」小孩家長出面！　曬匯款證明感激：人家給是情分

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星王寶強2023年執導主演電影《八角籠中》，創22億人民幣票房，日前卻突然遭合作拍攝該片的格鬥俱樂部負責人舉報，指控他「詐騙」，說好要給的5%票房收益分紅沒給，金額達1億人民幣（近4.5億台幣），就連資助小演員到大學也被質疑光說不練。王寶強方對此發聲反擊，強調沒有違約「無愧於心」，而22日又有當事人站出來，力挺王寶強。

▲王寶強突被指控詐欺，強硬反擊。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

▲王寶強突被指控詐欺，強硬反擊。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

「王寶強被舉報涉嫌欺詐」話題21日衝上熱搜，陸媒找到了受王寶強資助的小演員蘇朗達爾基的父親，對方力挺王寶強表示「小孩的學雜費、生活費都是他提供的」，自從《八角籠中》電影上映後，王寶強持續資助孩子，從小六到現在國一已經2年，共2萬元（約9萬台幣）左右，每次都是直接匯到家長的帳戶，每學期轉帳一次。

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▲王寶強突被指控詐欺，強硬反擊。（圖／翻攝自王寶強工作室微博）

▲受王寶強資助的家長出面說明。（圖／翻攝自微博）

受資助的小孩父親感念「人家給就是情分，不給也是本分，我們挺感恩的，真的。」大讚王寶強的為人，家中因為王寶強的熱心資助，家庭經濟條件有所好轉，「至少不用擔心孩子學費和生活費了」，消息一經證實，陸網本就一面倒支持王寶強的輿論更加沸騰，批評俱樂部負責人貪得無厭。

此前，王寶強工作室21日在微博發文寫下：「白紙黑字簽訂的分文不差，承諾過的幫助也從未食言。無愧於心，也絕不負信任，我們靜待法律結果。 」反駁了格鬥俱樂部方面的指控，也不害怕被告，看得出信心滿滿。

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