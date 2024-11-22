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女偶像控老闆性騷擾！「強吻、摸胸2小時」還要求：當我1日女友

記者劉宛欣／綜合報導

南韓時事節目《事件班長》22日爆料某剛在今年9月出道的「多國籍新人女團」，成員被經紀公司代表性騷擾，包含強吻、摸胸等惡行，節目一播出，立即就引爆各大論壇，網友紛紛想透過蛛絲馬跡找出受害女團以及加害者。

▲南韓新人女團向節目舉報公司代表性騷擾。（圖／翻攝自JTBC）

▲南韓新人女團向節目舉報公司代表性騷擾。（圖／翻攝自JTBC）

《事件班長》節目中給出線索，該新人女團由日、韓等多國成員組成，團體於今年9月出道。怎料，出道後不久，成員和父母便向《事件班長》投訴公司代表性騷擾成員。最早在10月5日某次演出結束後，受該成員邀請曖昧對象到宿舍，被公司代表撞見，隨後該代表竟提出讓她擔任「一日女朋友」的要求。

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▲南韓新人女團向節目舉報公司代表性騷擾。（圖／翻攝自JTBC）

▲成員指控代表強吻、摸胸長達2小時。（圖／翻攝自JTBC）

節目公開的錄音檔中，可聽到該成員透露代表對她說：「如果我幫妳實現願望，那妳也得幫我實現願望。我希望妳當我的一日女友，妳願意嗎？」該成員哭訴遭性騷擾的經歷，代表強吻她，甚至用舌頭試圖侵犯，此外還有摸胸、屁股，過程長達兩小時，導致該成員情緒崩潰，選擇將此事告訴父母。

▲南韓新人女團向節目舉報公司代表性騷擾。（圖／翻攝自JTBC）

▲公司代表否認指控。（圖／翻攝自JTBC）

成員父母得知後，聯合其他成員的家長前往公司與代表對質，最後代表在壓力下認錯道歉，還表示會辭去代表職，承諾不再與成員單獨接觸。然而受害成員在之後健康惡化，宣布暫停活動，公司代表後來曾威脅成員，若事件曝光導致公司倒閉，成員需負擔巨額賠償，要求她們好好決定是否繼續合作，讓成員感到恐懼。

對此，公司方面強烈否認指控，反咬是成員主動提出「擔任一日女朋友」以求繼續活動，性騷擾指控純屬虛構，代表只有在安撫成員時有過擁抱等行為。公司代表對事件曝光深感壓力，希望媒體不要損害其名譽。然而，成員家長則堅持性騷擾是事實，強調希望代表徹底遠離成員，保障孩子的身心健康，雙方各執一詞。而事實上在各大論壇上，已經有不少人根據節目線索，找出了受害女團，不過各方至今都沒有出面證實。

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