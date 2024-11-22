50歲吳彥祖打臉老態負評！「狠甩發福樣回春」被讚翻：顏值抗打

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星吳彥祖擁有帥氣精緻的五官，結實壯碩的身材，是不少人心目中的男神，不過他近年來屢被網友指出外型走樣，帥氣形象不如以往，甚至略顯老態。然而，近期他以嶄新的型男姿態回歸，為中國大陸時尚雜誌拍攝，重拾昔日光芒，成果令人驚艷。

▲吳彥祖現年50歲，依然是許多人心目中的不敗男神。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

在雜誌曝光的封面照片中，吳彥祖以深色系西裝造型出鏡，外披西裝外套，梳著旁分髮型，整體風格低調卻極具魅力。其他張照片中，還可以看到他坐在一艘小船上，目光銳利地望向遠方，散發濃厚的電影氛圍。整組畫面充滿復古與優雅氣息，完全展現他的成熟男神魅力，網友無不稱讚他的帥氣。

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▲吳彥祖為時尚雜誌拍攝的畫報，掀起粉絲討論。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

吳彥祖在社群上分享這次拍攝的心情，透露對場景有特別的情感：「這次拍攝很有趣，因為我以前喜歡乘坐香港的天星小輪。在修建隧道之前，它曾經是往返香港和九龍的唯一方式。天星小輪是逝去時代的最後遺跡之一。」在文字中流露對昔日香港的懷舊情懷，讓這組照片更添深度與意義。

微博網友紛紛稱讚吳彥祖「我看彥祖也是風韻猶存」、「阿祖的顏值還是這麼抗打」、「成熟帥哥的殺傷力還是驚得小的們五體投地」、「不開玩笑，在阿祖的顏值巔峰時期，連我都要避其鋒芒」。