打到冰原也融掉！《七龍珠超：布羅利》進化　4DX版台灣看得到

記者蕭采薇／綜合報導

全球衝破億萬美元票房《七龍珠超：布羅利》，票房威力不僅在日本、美國等地開出亮麗成績，甚至在墨西哥擠下前週票房冠軍《水行俠》，奪得票房冠軍。最新版電影口碑也更逐步擴散，將陸續在法國、義大利等地上映，臺灣則於下週五全臺上映，這次更準備了4DX、MX4D與2D版本等多規格，要讓從小看到大的台灣觀眾，有全新的震撼體驗。

▲《七龍珠超：布羅利》預備了多種規格上映。（圖／双喜電影提供）

為了迎接「最強賽亞人」布羅利與悟空、貝吉達等人的戰役，《七龍珠超：布羅利》在視覺與設計上也都有投注不少心思。悟空、貝吉達等人前往冰原與貝吉達對決時，更設計了令動漫迷眼睛一亮的酷帥風衣造型，比以往更升級的多變戰術與火力全開的對決，打到連冰原也熱到融化。

▲《七龍珠超：布羅利》悟空、貝吉達冰原造型帥氣亮相。（圖／双喜電影提供）

導演長峯達也更表示：「既然悟空進化了，視覺上一定要跟著進化。」務求讓新片品質更符合時代脈動，除了讓觀眾感受到角色的進化外，對七龍珠系列電影第20部《七龍珠超：布羅利》來說，也是挑戰過去的每一部電影，該片將於2月22日全台多規格震撼上映。

▲《七龍珠超：布羅利》預備了多種規格上映。（圖／双喜電影提供）

《七龍珠超：布羅利》是七龍珠系列第20部劇場版，這是一個全新的「賽亞人」故事，劇情將會延續在即將結束的電視動畫《七龍珠》，關於布羅利和悟空之間的故事。「力之大會」之後，悟空了解到宇宙中還存在著自己未曾見過的強者，於是每天都為了變得更強而不斷努力修行。某天，現身於悟空和貝吉達面前的是從未見過的賽亞人「布羅利」。本該隨著行星的消滅而近乎滅亡的賽亞人，為何會在地球？而從地獄中再度歸來的弗利沙軍也被捲入其中？這三個走上了完全不同道路的賽亞人在相遇後，將引起一場壯烈的戰鬥。

▲《七龍珠超：布羅利》弗力札可能在幕後操控一切。（圖／双喜電影提供）