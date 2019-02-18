一生必看一次！　百老匯經典音樂劇《獅子王》7月台北演出

▲知名百老匯音樂劇《獅子王》歡慶20周年展開全球巡演，7月即將來台演出。（圖／寬宏藝術提供、記者李彥慧攝）

記者李彥慧／採訪報導

到紐約必看的百老匯經典音樂劇《獅子王》，7月在台灣就能看到！知名的音樂劇《獅子王》歡慶20周年之際，麥可．卡索集團與迪士尼劇場製作宣布《獅子王》展開全球巡演；百老匯音樂劇《獅子王》全球巡演2018年3月由菲律賓馬尼拉起跑，接著6月至新加坡，11月至韓國，2019年7月將再度造訪台北小巨蛋，要讓民眾現場感受《獅子王》所帶來的無限震撼！

▲▼《獅子王》是段愛與冒險的生命感動之旅。

百老匯音樂劇《獅子王》改編自1994年在動畫史上締造多項輝煌紀錄、並榮獲奧斯卡最佳原著音樂和最佳電影主題曲的迪士尼經典同名動畫片，是一段愛與冒險的生命感動之旅，在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，透過令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂，在生動逼真的非洲叢林及原野動物中展開，今年7月絕不可錯過這美妙的體驗歷程。

《獅子王》首演至今已逾21年，為百老匯第三長壽音樂劇，是全球最受歡迎、最賣座的音樂劇。1997年11月13日百老匯音樂劇《獅子王》於百老匯首演，截至目前為止全球超過9千5百萬人次觀賞。由湯瑪斯·舒馬克領導的迪士尼劇場製作出品的百老匯音樂劇《獅子王》，是音樂劇史上唯二有六個製作版本、在全球上演超過15年以上的音樂劇，還曾被翻譯成八種語言。

現在可以在美國百老匯、倫敦西區、德國漢堡、日本東京、西班牙馬德里、荷蘭斯海弗寧恩、韓國、日本看到《獅子王》的演出，外加還有北美巡演，所以是同時有九個製作版本在世界各地演出，除南極洲，百老匯音樂劇《獅子王》已經在超過100個城市、20個國家演出，這次將來台演出，機會難得，喜愛的民眾千萬不要錯過！

▲《獅子王》2019年7月將再度造訪台北小巨蛋。

《獅子王》由LEXUS冠名贊助，被喻為經典中的經典，2019年7月20日起於台北小巨蛋盛大演出，為了回饋車主對LEXUS長期支持，LEXUS車主享有95折購票優惠；以外，秉持真善美的理念，同樣長期支持優質藝文活動的玉山銀行也為此演出聯名贊助，玉山卡友亦享有95折購票優惠。期盼帶給所有LEXUS車主、玉山卡友以及全台民眾視、聽覺雙重享受！

百老匯音樂劇《獅子王》傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂表現和攝人心魄的舞蹈設計，精確且細緻的傳達滿滿生命堅毅與溫度，值得每一位觀眾細細品嚐，並在2月23日中午12點起全面開始售票。

相關資訊可至寬宏售票www.kham.com.tw查詢。