日本推理神劇《草莓之夜》重新翻拍！　「主角大換血」網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

日本刑事推理劇《草莓之夜》要重新翻拍了！預計4月春季檔播出。該作以挑戰電視尺度的血腥畫面呈現犯罪氛圍，加上縝密的推理過程，在刑事劇中獨樹一格，新版幕前幕後陣容全數換新，10日公布主演陣容，讓粉絲一片譁然。

▲《草莓之夜》被視為近年日本推理神劇，隔7年要重新翻拍。（圖／翻攝自日網）

《草莓之夜》改編自譽田哲也的警察小說《姬川玲子系列》由竹內結子扮演曾遭性侵的警官「姬川玲子」，率領一班男警官屢破奇案，西島秀俊扮演默默守候的部下「菊田和男」。該作自2010年推出特別篇大受觀眾喜愛，2012年正式拍成電視劇，2013年上映電影版，加入大澤隆夫扮演黑幫老大，電影票房大賣日幣21.5億元，小說中文版也跟上熱潮在台灣出版。

▲竹內結子在《草莓之夜》扮演曾遭歹徒性侵的警官。（圖／翻攝自日網）

▲竹內結子和西島秀俊戲裡是上司、部下關係，男方一直默默守護。（圖／翻攝自推特）

▲《草莓之夜》電影版大賣日幣21.5億。（圖／翻攝自日網）



不過該劇配角演員小出惠介2017年爆發醜聞，遭控和未成年少女飲酒及發生性行為，除了演藝事業全面停工，凡演出的電視劇集全數無法播出。《草莓之夜》被推測因此受到牽連，至今尚未在電視頻道、網路平台重播。

▲小出惠介在《草莓之夜》扮演關鍵配角，因為醜聞牽連，電視劇仍未能重播。（圖／翻攝自推特）

新版《草莓之夜SAGA》的劇情，將改編《姬川玲子系列》中尚未影像化的故事，因此被部分網友視為續篇。女主角「姬川玲子」換成二階堂富美，男主角則是龜梨和也，扮演女主角天敵的刑警則由武田鐵矢換成江口洋介，連幕後團隊也換成《王牌大律師》、《海月姬》的導演石川淳一和編劇山崎淳子。

▲《草莓之夜SAGA》由龜梨和也、二階堂富美、江口洋介演出。（圖／翻攝自日網）

▲《草莓之夜》幕後換成《王牌大律師》導演和編劇。（圖／翻攝自日網／草莓之夜官網）



網友對《草莓之夜》大換血消息感到意外，選角陣容受到更大衝擊，有人留言「雖然沒有討厭現在的陣容，但是感覺無法超越前作」、「這陣容感覺沒收視率」、「竹內結子跟西島秀俊就很好了啊」、「打擊超大！」

▲《草莓之夜》原版片頭畫面血腥感給觀眾留下強烈印象。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）