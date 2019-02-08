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春節電影看什麼？《幸福綠皮書》最暖心的奧斯卡強片

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▼《幸福綠皮書》影評。（影片／《星光好選喆》節目）

記者王筱筑、主播簡立喆／報導

溫馨小品《幸福綠皮書》被今年奧斯卡提名了五項大獎來勢洶洶，金球獎也拿到了最佳音樂喜劇類影片、最佳劇本、最佳男配角三項大獎，片名Green Book指的是當時黑人司機持有的「綠皮書」，在種族隔離時期廁所、飯店、餐廳幾乎公共場所都有分「黑白」專用區，是本專給非裔人口使用的旅行指南，電影卻用一種溫馨的角度點出這樣的種族議題。

▲▼馬赫夏拉阿里。（圖／劇照合成）

▲馬赫夏拉阿里近期有兩部截然不同的作品《幸福綠皮書》與《艾莉塔：戰鬥天使》。（圖／劇照合成）

男主角馬赫夏拉阿里最近在《艾莉塔：戰鬥天使》裡面飾演的是十惡不赦的黑心商人，不過在《幸福綠皮書》裡面的表現卻是截然相反—他主演一位熱愛蕭邦的天才鋼琴家，原本不會彈鋼琴的馬赫夏拉為了角色每天狂練八九個小時鋼琴，特訓苦練三個月的琴藝讓他在鏡頭前看起來就像是位貨真價實的鋼琴家，戲中彈琴戲份幾乎都親自上場，相當令人驚艷。

▲▼《幸福綠皮書》維果莫天森、馬赫夏拉阿里。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》維果莫天森與馬赫夏拉阿里分別被提名第91屆奧斯卡最佳男主角和男配角。（圖／CatchPlay提供）

馬赫夏拉演的鋼琴家是在民風保守、種族歧視相當嚴重的美國60年代的真人真事，身為黑人又是同性戀的「超級弱勢族群」的代表人物，卻堅持深入南部保守地區巡迴演出，想為自己以及族群發聲。遇上了維果莫里森飾演原先有嚴重種族歧視的白人，為了五斗米折腰替黑人鋼琴家當司機，一個目中無人的大老粗與細心龜毛的藝術家，原本天差地遠不同世界的兩人，卻在一路上磨出革命情感，一路上漸漸磨合看到彼此世界的喜與悲，理解對方，更將心比心，建立起深厚情誼。

▲春節電影看什麼？春節強檔電影介紹與影評都在《星光好選喆》節目中。

雖然片中種族歧視的議題讓人看了還是揪心，不過適時穿插的小幽默又會緩和沉重氣氛，刺激觀眾反思，又不至於負面，以一句話「尊嚴戰勝一切dignity always prevails」帶給觀眾深思和警醒，全片的背後又以各種「愛」貫穿在這部片裡，是一部寓教於樂，讓人春節期間看了很暖心的電影。

▲▼《幸福綠皮書》維果莫天森、馬赫夏拉阿里。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

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馬赫夏拉阿里, 幸福綠皮書, 星光好選喆

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