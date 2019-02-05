劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

記者李湘文／綜合報導

台灣知名魔術師劉謙睽違6年，在4日登上央視春晚演出，帶來「35年最神奇的魔術」，只憑一個空壺和礦泉水，就能憑空變出觀眾想要的飲料，令人稱奇。不過，微博5日瘋傳一段「真相影片」，疑似助手在鏡頭死角偷偷調包劉謙手中的茶壺，才完成這場演出，令網友譁然。

▲劉謙在春晚帶來「魔壺」表演。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

春晚表演中，劉謙拎著茶壺走下台，讓現場觀眾「隨機點菜」，聽見其中一名觀眾說「豆汁」，還一度面有難色，但隨後提起茶壺，果然緩緩倒出白色豆汁，引起全場掌聲和歡呼。然而，他在進行這段演出時，約有長達約20秒的時間，鏡頭都只拍到他和觀眾，並沒有讓茶壺入鏡，也因此引起部分觀眾懷疑。

▲劉謙跟觀眾說話時，鏡頭並沒有拍到手上的茶壺。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

誰料，只過了一個晚上，微博就流出一段疑似現場偷拍的影片，當劉謙在問觀眾「想好了嗎」的同時，其實有一名男子蹲著悄悄靠近，在鏡頭拍不到的地方，將劉謙手上的茶壺調包。雖然電視前的觀眾看不見，但現場觀眾應該都看在眼裡，疑似集體為劉謙的表演當「暗樁」。

▲劉謙魔術表演現場影片流出，疑似助手偷偷在鏡頭死角調包茶壺。（圖／翻攝自微博）

事實上，劉謙在表演開始之前，還特地強調：「我用我的人格、生命、名譽擔保，今天所有在場參與的觀眾朋友，絕對、絕對、絕對不是我的托（暗樁）。我們沒有串通過，也沒有見過面，沒有經過任何的排練。」還邀請2位觀眾上場檢查道具，只為了證明魔術的真實性，誰知隔天就疑似被破解。

對此，網路上掀起兩極評價，有人狠批「這個不能算魔術，而是騙人了」、「這純考驗在場所有人的演技和配合度啊」、「就是一個笑話」；但也有人認為不需小題大作，「魔術又不是魔法，總有漏洞的」、「看著開心就好了」、「我還是覺得很有趣」、「不想知道真相」。