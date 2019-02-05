ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

春節電影看什麼？多元選擇部部強 避雷指南（上）

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲春節看電影該怎麼選擇？《星光好選喆》報給你知，絕對不讓你踩雷！

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

春節來臨，與家人團聚共享天倫之餘，大家作伙去看電影同樂，絕對是過年少不了的行程。今年賀歲檔國片有《寒單》、《大三元》、《瘋狂電視台瘋電影》，港片《廉政風雲：煙霧》，而外語片除了科幻鉅獻《艾莉塔：戰鬥天使》，更有星光卡司陣容超堅強、奧斯卡提名大熱門的《幸福綠皮書》、《真寵》，還有真人真事改編《賭命運轉手》連番上陣。Ettoday專業電影節目《星光好選喆》主持人簡立喆趕在年前，在節目中和大家介紹三部精彩外語強檔，分享最即時的影評亮點分析，讓影迷們進戲院前能對電影有更多了解，看好片過好年！

▲▼《大三元》。（圖／牽猴子提供）

▲▼國片《大三元》和港片《廉政風雲：煙幕》光是卡司就很夠看。（圖／電影宣傳照）

《廉政風雲 煙幕》電影海報。（圖／華映娛樂提供）

今年奧斯卡一口氣倍提名10 項的超強片之一《真寵》，是《單身動物園》導演尤格藍西莫首次挑戰歐洲宮廷題材，以十八世紀安妮女王在位時期的大不列顛王國為背景，描述瑞秋懷茲所飾演的女王閨密，她的政治地位因新來的宮廷女官艾瑪史東而受動搖，為此展開一連串的權謀鬥爭。

電影卡司陣容堅強，傳神演出安妮女王的奧莉維亞柯爾曼先前獲得金球獎音樂喜劇類影后寶座的，也即將角逐奧斯卡影后，另外兩位戲裡爭寵宮鬥的堂姊妹艾瑪史東和瑞秋懷茲，也紛紛入圍奧斯卡最佳女配角獎，雖然這兩位的戲份可稱得上是女主角，但是為了得獎的機率性才將她們報名女配角獎項，因為女王的演技實在太強大了！

奧莉維亞柯爾曼飾演的18世紀初大不列顛王國的安妮女王權傾天下，但從小體弱多病情，流產或孩子夭折多達17次，大受打擊因而喜怒無常，而安妮女王在歷史上是貪吃肥胖外型平凡的女性，所以角色外型上也很有說服力，再加上演出個性昏庸卻又心地善良願意傾聽民意，霸道且內心脆弱，許多性格上的矛盾能透過演技表現，內內外外都的扎實的演技，可再得女主角獎。

《真寵》有趣的是除了欣賞主角們演技，是用現代的表演去詮釋和諷刺古代社會，好比注重禮教的王公貴族，卻總是口無遮攔地說出低俗言語和髒話，或擺出完全不優雅的動作，是其他宮廷劇幾乎沒看過的安排，以黑色幽默和現代的手法諷刺古代宮廷的虛偽，也難怪導演尤格藍西莫能獲得奧斯卡最佳導演的提名。

▼《真寵》是精彩的西洋宮鬥劇。（圖／電影海報）

【影評】《真寵》　愈快樂愈墮落

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

推薦閱讀

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

陸男星除夕PO「年夜飯」長這樣！　「整桌綠色」網友一看全笑翻

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

劉謙35年來最神魔術！觀眾「難倒你了嗎」下秒見證奇蹟

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

林志玲太狂！睽違8年豋《春晚》「水上芭蕾」難度破表

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

范冰冰IG消失9個月首發文！　自拍照「素顏憔悴現形」2句話逼哭粉

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！　Sandy「垮臉笑不出來」…網傻眼：滿滿尷尬

飛落淚問：怎麼把我刪了？　F.I.R一年就崩解！

陸男星除夕PO「年夜飯」長這樣！　「整桌綠色」網友一看全笑翻

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

劉謙35年來最神魔術！觀眾「難倒你了嗎」下秒見證奇蹟

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

林志玲太狂！睽違8年豋《春晚》「水上芭蕾」難度破表

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

寒單, 大三元, 瘋狂電視台瘋電影, 廉政風雲, 艾莉塔, 戰鬥天使, 幸福綠皮書, 真寵, 賭命運轉手, 星光好選喆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 全球最多人看的電視節目！　港媒解密春晚吸引10億觀眾
  2. 徐玄背板前「主動邀合照」　主辦：沒辦過這麼用心的藝人
  3. 徐乃麟女密友董子綺誆賣慶富股票　涉詐300萬再判刑
  4. 3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕
  5. 春節電影看什麼？多元選擇部部強 避雷指南（上）
  6. 嫂子變女友0違和！　朴寶劍、李鍾碩「姐姐很可以」
  7. 瘋電影／艾莉塔：戰鬥天使　尋找自我存在的使命任務
  8. Paul結婚買不起戒指　補送40萬鑽戒⋯老婆拒收原因噴淚
  9. 健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」
  10. 2018宮鬥劇天下！　《延禧攻略》不過癮…還有這3部必追！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366