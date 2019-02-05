春節電影看什麼？多元選擇部部強 避雷指南（上）

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▲春節看電影該怎麼選擇？《星光好選喆》報給你知，絕對不讓你踩雷！

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

春節來臨，與家人團聚共享天倫之餘，大家作伙去看電影同樂，絕對是過年少不了的行程。今年賀歲檔國片有《寒單》、《大三元》、《瘋狂電視台瘋電影》，港片《廉政風雲：煙霧》，而外語片除了科幻鉅獻《艾莉塔：戰鬥天使》，更有星光卡司陣容超堅強、奧斯卡提名大熱門的《幸福綠皮書》、《真寵》，還有真人真事改編《賭命運轉手》連番上陣。Ettoday專業電影節目《星光好選喆》主持人簡立喆趕在年前，在節目中和大家介紹三部精彩外語強檔，分享最即時的影評亮點分析，讓影迷們進戲院前能對電影有更多了解，看好片過好年！

▲▼國片《大三元》和港片《廉政風雲：煙幕》光是卡司就很夠看。（圖／電影宣傳照）

今年奧斯卡一口氣倍提名10 項的超強片之一《真寵》，是《單身動物園》導演尤格藍西莫首次挑戰歐洲宮廷題材，以十八世紀安妮女王在位時期的大不列顛王國為背景，描述瑞秋懷茲所飾演的女王閨密，她的政治地位因新來的宮廷女官艾瑪史東而受動搖，為此展開一連串的權謀鬥爭。

電影卡司陣容堅強，傳神演出安妮女王的奧莉維亞柯爾曼先前獲得金球獎音樂喜劇類影后寶座的，也即將角逐奧斯卡影后，另外兩位戲裡爭寵宮鬥的堂姊妹艾瑪史東和瑞秋懷茲，也紛紛入圍奧斯卡最佳女配角獎，雖然這兩位的戲份可稱得上是女主角，但是為了得獎的機率性才將她們報名女配角獎項，因為女王的演技實在太強大了！

奧莉維亞柯爾曼飾演的18世紀初大不列顛王國的安妮女王權傾天下，但從小體弱多病情，流產或孩子夭折多達17次，大受打擊因而喜怒無常，而安妮女王在歷史上是貪吃肥胖外型平凡的女性，所以角色外型上也很有說服力，再加上演出個性昏庸卻又心地善良願意傾聽民意，霸道且內心脆弱，許多性格上的矛盾能透過演技表現，內內外外都的扎實的演技，可再得女主角獎。

《真寵》有趣的是除了欣賞主角們演技，是用現代的表演去詮釋和諷刺古代社會，好比注重禮教的王公貴族，卻總是口無遮攔地說出低俗言語和髒話，或擺出完全不優雅的動作，是其他宮廷劇幾乎沒看過的安排，以黑色幽默和現代的手法諷刺古代宮廷的虛偽，也難怪導演尤格藍西莫能獲得奧斯卡最佳導演的提名。

▼《真寵》是精彩的西洋宮鬥劇。（圖／電影海報）