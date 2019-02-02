《星光4》冠軍曝選秀節目秘辛　方宥心唱一半直接脫鞋

記者許逸群／台北報導

公視首創棚內音樂歌舞劇《追夢Do Re Mi》將在除夕夜登場，參演的方宥心、孫自佑與林俊逸碰巧都是歌唱選秀出道，他們錄影空檔聊到「選秀」，也分享滿腹坎坷經驗談。

▲公視除夕節目《追夢Do Re Mi》。（圖／公視提供）

林俊逸表示：「比賽都很苦啦，小時候沒這麼多壓力，出社會後的比賽，幾乎都是在下周要唱什麼歌的忐忑中度過。」還說「簡言之就是物競天擇的縮影，如果受不了輿論就不會留在這」；孫自佑也說「抗壓性要夠，不管是好或不好都要承擔」。

林俊逸透露「就算樂隊老師彈錯你也要扛！還是要硬唱進去」，《超級星光大道4》冠軍的方宥心也頻頻點頭表示：「是！即使觀眾聽來很怪，但他們會覺得是你的問題。」方宥心也回憶當年趣談表示，因為個子算高，沒穿過幾次高跟鞋，「但上節目就會被製作人要求，要有一個在台上唱歌的美感。」

方宥心因為找不到高跟鞋的著力點且邊唱歌出力，「結果腳越打越開，下來還會被助理導播念，叫我把腳合起來。」她笑說「走下來就像迅猛龍一樣」。她有一回因為高跟鞋踩整晚，「我腳一整排實在太痛了，沒辦法！唱到一半，我台上就把鞋子脫了，因為聲音一下去都要痛死了。」

▲節目中有相當多歌舞演出。（圖／公視提供）

節目中，難得在電視上開金嗓高歌的苗可麗搭檔黃仲崑，兩人尬歌合唱《屋頂》，一場爭論選秀「唱歌為什麼要用比的」的戲碼，苗可麗也露出當年《龍捲風》潑辣模樣，下了戲讓年輕藝人們直呼「可麗姐不愧影后」。