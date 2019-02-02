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《順風婦產科》當紅電視編劇轉換跑道　只因他深信這件事

圖文／鏡週刊

曾寫下《順風婦產科》《三男三女》等情境喜劇的韓國編劇申東益，在從事電視劇編劇期間，學習到不少寫喜劇的方法與重點後，因喜愛電影，毅然決定轉換跑道當電影編劇。

然而韓國電視編劇與電影編劇地位大不同。「電視編劇備受禮遇，往往被尊為老師或作家，導演如想修改內容，必須編劇同意。」申東益進一步說明：「電視收視率好，媒體會大肆報導誰是編劇；但電影賣座多歸功導演，少提及編劇。」

因熱愛電影，深信當編劇應追求「創作時的快樂」，申東益在2002年如願以《群雄奪寶》轉型為電影編劇。之後他改編當紅漫畫家許英萬美食漫畫《食客》為電影劇本，票房破新台幣5億6千萬元，成為以IP改編著稱的編劇。

申東益首次嘗試將許英萬美食漫畫《食客》改編成電影，就取得票房成功。（翻攝自Daum）

申東益認為，必須喜歡原故事才進行IP改編，將內容去蕪存菁後再視覺化。以《食客》為例：「原著漫畫架構龐大，在150個故事中要保留哪些內容？如何找出視覺化的元素，讓觀眾覺得新奇有趣？改編過程非常艱辛，但只要抓出主軸就等於成功了一半。」

《食客》票房告捷後，製作公司又主動找申東益改寫《回到20歲》的劇本。《回到20歲》原本是2004年兩位新秀編劇寫的故事，經他評估後，僅保留「老奶奶回到20歲」的創意，其餘全部捨棄重寫。

《回到20歲》描述與家人相處不睦的老奶奶，到照相館拍照後，神奇地重回20歲模樣，不但重溫戀愛的感覺，也找回融洽的家庭生活。申東益以擅長的家庭喜劇為基礎，再放入自己真實的經驗與感情：「我和太太從小就是青梅竹馬，看著我長大的岳母，就像我的母親。寫劇本時剛好岳母去世，於是將對她的思念寫進劇本中。」


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