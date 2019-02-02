MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占

記者吳孟庭／綜合報導

現在以BIGBANG師弟之姿活耀樂壇的偶像團體WINNER，成員MINO（宋旻浩）其實星途坎坷，一度能以Block B團體出道，後又變成歌唱團體BOM成員，最後熬過YG娛樂練習生磨練而出道，透露當初為何沒能加入Block B的原因。

▲MINO與P.O是10年好友，也曾一起成為Block B候補成員。（圖／翻攝自P.O IG）

MINO最近和好友P.O一起作客綜藝節目《俘獲芳心頻道》，談到本來差點一起成員Block B成員，「Block B合格後應該要簽約的，但當時我還是未成年，由爸爸來簽（卻和公司協議破局），最後不得不離開Block B。」

Block B在2011年出道時，他同年從團體BOM出道，雖然他也是隊內負責饒舌，但團體主打抒情美聲，「那是一個新公司，但無法做我想做的音樂，因此吃了不少苦，從這團體練習到出道大約活動了2年。」因為只是默默無名的團體，「根本沒想過能在音樂節目獲得第一，光是能上音樂節目就值得慶祝，若是取消的話對我們來說根本像死了一般不安。」

▲MINO曾以BOM團體出道過一次。（圖／翻攝自SBS）

不巧的是，MINO出道當天的音樂節目上Block B得了冠軍，雙方在節目上碰頭，P.O回憶，「那天還有影片，可以說是最糟糕的片段了。」畫面拍下MINO出道當時，Block B成員們在後台哭翻了，MINO說，「以為Zico哥是不太哭的類型...想到Block B成員們看著我的舞台...」接著他無法再繼續說下去。

▲▼Block B成員在後台看MINO全都哭了。（圖／翻攝自SBS）

P.O補充，「因為全部都哭了，我們也要上台表演的，但都哭到不成人了，最後我們自己也無法好好表演。」還透露MINO在BOM時期的創作全被公司登記為別人的名字，連錢都拿不到，為好友憤恨不平。

▼MINO、P.O回憶過去辛酸演藝史。（影片來源：YouTube SBS Entertainment）