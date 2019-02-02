ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占

記者吳孟庭／綜合報導

現在以BIGBANG師弟之姿活耀樂壇的偶像團體WINNER，成員MINO（宋旻浩）其實星途坎坷，一度能以Block B團體出道，後又變成歌唱團體BOM成員，最後熬過YG娛樂練習生磨練而出道，透露當初為何沒能加入Block B的原因。

▲MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占。（圖／翻攝自P.O IG）

▲MINO與P.O是10年好友，也曾一起成為Block B候補成員。（圖／翻攝自P.O IG）

MINO最近和好友P.O一起作客綜藝節目《俘獲芳心頻道》，談到本來差點一起成員Block B成員，「Block B合格後應該要簽約的，但當時我還是未成年，由爸爸來簽（卻和公司協議破局），最後不得不離開Block B。」

Block B在2011年出道時，他同年從團體BOM出道，雖然他也是隊內負責饒舌，但團體主打抒情美聲，「那是一個新公司，但無法做我想做的音樂，因此吃了不少苦，從這團體練習到出道大約活動了2年。」因為只是默默無名的團體，「根本沒想過能在音樂節目獲得第一，光是能上音樂節目就值得慶祝，若是取消的話對我們來說根本像死了一般不安。」

▲MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占。（圖／翻攝自SBS）

▲MINO曾以BOM團體出道過一次。（圖／翻攝自SBS）

不巧的是，MINO出道當天的音樂節目上Block B得了冠軍，雙方在節目上碰頭，P.O回憶，「那天還有影片，可以說是最糟糕的片段了。」畫面拍下MINO出道當時，Block B成員們在後台哭翻了，MINO說，「以為Zico哥是不太哭的類型...想到Block B成員們看著我的舞台...」接著他無法再繼續說下去。

▲MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占。（圖／翻攝自SBS）

▲▼Block B成員在後台看MINO全都哭了。（圖／翻攝自SBS）

▲MINO公開無法以Block B出道真正原因！版權費還被前公司侵占。（圖／翻攝自SBS）

P.O補充，「因為全部都哭了，我們也要上台表演的，但都哭到不成人了，最後我們自己也無法好好表演。」還透露MINO在BOM時期的創作全被公司登記為別人的名字，連錢都拿不到，為好友憤恨不平。

▼MINO、P.O回憶過去辛酸演藝史。（影片來源：YouTube SBS Entertainment）

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

推薦閱讀

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

MINO, WINNER, Block B, P.O, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕
  2. 《青春》嘉羿晉級A班　蔡依林光看臉就融化：小甜心！
  3. 舒淇「全身照」飄孕味…網瘋傳有喜！　她親回3個字給答案
  4. 迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆
  5. 李佳歡《聲林》隱藏版「最後一首歌」讓李佳薇爆雞皮
  6. 放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」
  7. 《玩命關頭：特別行動》首支預告！巨石強森、傑森史塔森合體帥炸
  8. 朴有天清晰中文唱「62億票房」夯曲　粉聽哭讚：超有SENSE！
  9. 專訪／林育羣掰了7年伊林！　「砸200萬」只想做自己
  10. 陸版《藍色生死戀》許凱含淚下跪求婚！　預告噴3看點…網求孟美岐穿衣服

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366