比賽輸了就回台中　張孟權：《聲林》是我最後一次機會

記者林彥君／台北報導

選秀節目《聲林之王》選手張孟權和吳東翰因參賽成為好友，兩人好感情就像失散多年的兄弟。張孟權在音樂道路上跌跌撞撞，當完兵後，來自台中的他要爸爸給他2年到台北闖，努力1年半後簽下經紀約，接受培訓，「但經過1年半後，公司可能對我沒有想法、不夠好，就解約了。」

▲《聲林之王》選手張孟權。（圖／記者李毓康攝）

張孟權在台北的期間沒有穩定收入，自認對家人已沒有合約當成留在台北的藉口，他在被淘汰時落下男兒淚，對張孟權來說，參加《聲林之王》是最後一次機會也是最後希望，「被淘汰後，我問自己是不是真的要放棄，但是放不下、很掙扎，怕家人擔心，想到就很想哭。」

▲張孟權身為台中人，到台北闖音樂夢。（圖／記者李毓康攝）

張孟權自認外表看起來有自信，但其實內心很自卑，在比賽過程中不斷否認自己，「輸了被救回來，但沒有表現好，也沒有因為演出得到稱讚，自信心在心中慢慢萎掉。」參賽後讓他的粉絲關注度變高，得到觀眾的注意，對張孟權來說「就像一種高級的肯定。」

▲《聲林之王》選手張孟權和吳東翰因比賽成為好友。（圖／記者李毓康攝）

張孟權平時在電視台當工讀生及做直播，一個月收入不到2萬元，房租6000元，生活能省則省。張孟權是電子工程學科畢業，透露若未來回台中找工作，可能會從事電子方面的工作，但目前還是想繼續留在台北打拚。

▲《聲林之王》選手張孟權。（圖／記者李毓康攝）