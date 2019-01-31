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巴鈺懷孕胖22Kg「殘留男性荷爾蒙」：覺得人生沒希望

記者許逸群／台北報導

女星巴鈺日前帶著2歲多兒子恩典來到《嬰兒與母親》暢談媽咪經，她的媽咪人生，可說是以痛苦拉開序幕的。以前她總想著：「等我當媽媽後，一定要親餵到1歲！」沒想到剛生完寶寶就被宣布「妳塞奶了」，她委屈地說：「本來以為生產是最難的關卡，塞奶是痛到連碰都不能碰，連頭都開始痛。」

▲▼巴鈺與兒子恩典。（圖／嬰兒與母親提供）

▲▼巴鈺與兒子恩典。（圖／嬰兒與母親提供）

▲▼巴鈺與兒子恩典。（圖／嬰兒與母親提供）

巴鈺剛生產完，一度因塞奶，半夜痛到不行，只好請老公幫忙，她笑說：「那個畫面絕不會太浪漫，老公看到我哭很緊張，手忙腳亂又兵荒馬亂。」至於母奶的味道嚐起來如何？巴鈺轉述老公的感覺：「甜甜的，比想像中牛奶的味道還要好！」

惡夢不止如此，巴鈺產後身材走山，懷孕時胖了22公斤，體重直逼74公斤，生完整個人處於十分臃腫的狀態，加上身上還有一些男性荷爾蒙存在，不僅腋下長毛、色素沉澱，甚至還有男生的體味，她形容：「我不知道這種生活會持續多久，當時覺得人生還蠻沒希望的。」

▲▼巴鈺與兒子恩典。（圖／嬰兒與母親提供）

▲巴鈺與兒子恩典。（圖／嬰兒與母親提供）

巴鈺產後半年因為育兒過著邋遢的生活，嚴重與社會脫節，變得很沒自信，剛好這時接了《食尚玩家》的外景主持人，她本來就是這節目的粉絲，因此有一種加入夢幻團隊的感覺，讓她漸漸找回生活重心，也在媽咪和職業婦女間取得平衡，變得有自信，也透過工作與運動，在一年半的時間回到原本體態。

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