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主播廖芳潔送春聯　書法字太美⋯婆媽驚：自己寫的嗎？

記者許逸群／台北報導

三立主播廖芳潔今（30日）走出攝影棚，親自至年貨大街展現長才揮毫寫書法，首次面對這麼多要領取春聯的民眾，讓她直說「很害羞」。因為平日寫書法都一人安安靜靜的寫，這次在年貨大街揮毫，又有了不同的體驗。

▲主播廖芳潔年貨大街贈送春聯。（圖／三立提供）

▲主播廖芳潔揮毫寫春聯。（圖／三立提供）

談到寫書法的淵源，廖芳潔表示自己從小就被爸爸逼著練硬體字，毛筆不寫就寫鋼筆，小學在學校有課後輔導參加書法課。習字多年的她，楷書、草書都拿手，「以前爸爸逼得緊，不寫書法就要練習鋼筆字。」不僅如此，她小學到高中都參加過書法比賽，在學校都拿第一，還在台北市的比賽拿過亞軍。

▲主播廖芳潔年貨大街贈送春聯。（圖／三立提供）

▲主播廖芳潔年貨大街贈送春聯。（圖／三立提供）

在年貨大街寫春聯，對廖芳潔來說是人生頭一遭，來前還一直擔心沒人要，好在這顧慮是多餘。春聯不到半小時就發光，她鬆口氣地笑說：「前一晚我就寫到半夜兩點，今早七點起床就繼續寫。」還有人笑問她：「真的是自己寫的嗎？」她則幽默地回說：「是迪化街買的！」

這次迪化街之行竟然是廖芳潔的處女行，她笑說因為家裡都不會到人多的地方辦年貨，所以她對每一樣都充滿好奇，也不斷邊走邊試吃。她說自己對農曆新年是又愛又恨，因為最怕和最愛都的年菜跟零嘴，要節制真的好難。她隨後還到霞海城隍廟拜拜，祈求新聞收視能有好成績。

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