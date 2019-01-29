《YG寶石盒》結果被罵爆！社長緊急宣布：推出第二組男團

記者吳孟庭／綜合報導

剛透過選秀節目《YG寶石盒》選出新男團「TREASURE」的YG娛樂，將循著WINNER與iKON誕生模式推出「兄弟團」，宣布也要推出第二支男團，YG社長楊賢碩（梁鉉錫）公布第二團人數為6人，是罕見採用雙數組合，並將在明天公開第一人。

▲YG娛樂選秀節目《YG寶石盒》參賽練習生。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

YG娛樂播出生存實境秀《YG寶石盒》，從29名（1名後來退出）練習生中最終選出7名，並於日前公布團名為「TREASURE」，包含由19歲崔玹碩、18歲金俊奎、17歲尹再赫、16歲房藝談、14歲渡邊溫斗（Haruto）與朴正宇，以及下個月才要滿14歲的蘇正煥共同組成，平均年齡竟然只有15.8歲。

▲YG娛樂選秀節目《YG寶石盒》選出之新男團「TREASURE」。（圖／翻攝自vlive）

然而尹再赫與蘇正煥的入選被評為「爆冷門」，選秀結果讓粉絲不甚滿意，甚至灌爆社長IG，今社長便宣布，「緊接著7人組TREASURE，即將推出一組6人團體。」並將從1月30日起到2月4日，台灣時間每天早上10點（韓國時間為11點），將陸續公開成員名單。

▲YG第二組新男團，是罕見雙數組合。（圖／翻攝自Facebook／YG.TreasureBox）

其實最終決賽時，共有13名練習生參加，現在公布會有第二組男團，網友紛紛猜測就是7名TREASURE去掉後的剩下6名練習生，但因為賽前被看好的李炳坤、金勝勳都開啟個人IG，外界猜測會不會兩人已離開YG娛樂。

而這個模式也像2013年選秀節目《WIN: Who is next?》，先選出WINNER後，過兩年再推出iKON，新男團也要推「兄弟團」，不過不像2NE1、BLACKPINK都是4人團體，YG男團還沒有一開始就推出雙數組合（WINNER後因南太鉉退團才變成4人），跌破眾人眼鏡。