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團名都有相同一字母！ 2019上半年將出道的4組KPOP新團

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文／Ms.哭包

2019年1月尚未過完，韓國歌謠界就有不斷的回歸潮，還有好幾組偶像團體準備要出道！從大型娛樂公司JYP、YG到捧紅BTS防彈少年團的Big Hit娛樂...等，各個野心勃勃的推出新團，讓我們一起來看看有誰吧！

TXT (TOMORROW X TOGETHER)

TXT (TOMORROW X TOGETHER)為Big Hit娛樂繼BTS防彈少年團推出後，時隔近6年再次推出的男子團體，由YEONJUN、SOOBIN、HUENINGKAI、TAEHYUN、BEOMGYU五人組成。近期每在官方頻道公開成員相關消息時，立刻成為實時的熱搜關鍵詞，預告影片點閱率也突破3000萬次以上，甚至有粉絲為他們開設粉絲團，超高顏值讓他們人氣勢不可擋！而官網以倒數的方式公開下一步消息，每次倒數的那幾十個小時都等得很煎熬，會公開什麼樣的內容實在捉摸不定....

TREASURE

YG娛樂繼BIGBANG、WINNER、iKON後，即將推出新男團！透過生存節目《YG TREASURE BOX》從29名練習生中選拔出7名出道，經過一連串的淘汰任務後，最終回將13名練習生分成三組：歌唱、RAP、舞蹈，進行對決。房藝談（방예담）、Haruto、蘇正煥（소정환）三人為各組的第一名，立刻確定出道，而金俊奎（김준규）是總分最高的成員，搶下出道的第四個席位。

另外三位成員：朴正宇（박정우）、尹再赫（윤재혁）、崔玹碩（최현석）分別於21日、23日、25日公開，相信大家每次早上10點的時候都很緊張，不曉得自己的PICK是否入選...

《YG Treasure Box》開播以來每週都引起高關注度，練習生們不僅帶來超水準的演出，更因為原先被看好的幾位練習生並未出道，反而是大家出乎預料的人選，引起一番熱議。播出期間雖然開放粉絲事前線上投票選出心目中的Treasure7，但其實比例只佔20%，最後的選擇權幾乎在YG代表楊賢碩手上。日前官方正式宣布他們的團名為「TREASURE」，而且落選的練習生中還會推出第二支6人組男團，於30日起每天公開1人，已經可以期待他們往後的活動！

ITZY

JYP娛樂繼推出Wonder Girls、MissA、TWICE等大勢女團後師妹團ITZY要出道了！20日在官方網站發布《PROLOGUE FILM : ITZY? ITZY!》預告影片，一公開點閱率就突破150萬次，引發期待感。

ITZY由俞娜（YUNA）、柳真（RYU JIN）、彩鈴（CHAE RYEONG）、LiA、藝智（YEJI）五人組成。她們幾乎都在節目中亮相過：柳真參加過選秀節目《MIXNINE》，和俞娜曾在BTS防彈少年團的《LOVE YOURSELF Highlight Reel '起承轉結'》中分別與J-hope及柾國有對手戲。

彩鈴的姊姊是IZ*ONE的彩演，兩姐妹一起參加《K-pop Star 3》後簽約JYP娛樂，她更在《SIXTEEN》中和TWICE現任成員一同爭取過出道機會！藝智在《THE FAN》中作為JYP秘密武器由2PM俊昊推薦，具有穩定的唱功及超強舞蹈實力，一鳴驚人！

這四位於2017年播出的《Stray Kids》中作為女子二組和Stray Kids對決過，展現出不一般的Girl Crush，當時差臨門一腳即可先出道。五人中最為神秘的成員是LiA ，出道前尚未露臉過，作為「秘密武器」加入ITZY。

TREI

由李財准（이재준）、蔡昌賢（채창현）以及金俊泰（김준태）組成的3人男團TREI，預計會在年初出道。不僅是韓國音樂市場中少見的三人男團，更因為是EXID師弟團而備受矚目！

其實隊長李財准曾在2012年以藝名Maru出道，為C-CLOWN成員之一，但很可惜的團體在2015年宣布解散。2017年8月李財准和蔡昌賢以雙人組形式發行過數位單曲〈UP〉，同年更出演《MIXNINE》累積了不少實力。2018年加入第三位成員金俊泰並於5月推出〈NIKE〉為出道預熱，也透過Sound Cloud、YouTube等官方頻道發表過許多歌曲。

TREI全員擁有作詞、作曲、編曲、混音、編舞...等出眾實力，近期在實境節目《TREI TIME Begins》中透露出道專輯的歌曲正在製作中，還讓大家試聽一段新的自作曲，這就表示離他們出道的日子應該不遠了！

上述四組團體在尚未出道前就造成一陣熱議與期待感，究竟何時會出道呢？希望官方盡快確定出道日期，讓他們站上舞台～

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關鍵字

YG, JYP, Big Hit, TXT, TREASURE, ITZY, TREI, KPOP, 日韓風

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