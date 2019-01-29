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男友進屋「見到異性」就打！柯雅馨報警：是室友的弟弟

記者許逸群／台北報導

久未露面的女星柯雅馨，近日受高點綜合台《震震有詞》節目邀請，在節目中分享自己的「恐怖情人」交往經驗。她的某任男友不僅時常情緒失控，更有暴力傾向。該男最誇張的行徑甚至以死相逼，不准柯雅馨離開他，那段時間，柯雅馨常常被關在家不准出門，還因此得了自閉症，害怕接近人群。

▲柯雅馨曾交往恐怖情人。（圖／和展影視提供）

▲柯雅馨分享曾交往恐怖情人。（圖／和展影視提供）

柯雅馨跟某任男友交往半年左右，男友常常會情緒不穩而突然罵三字經、摔東西，甚至捶打牆壁。她說：「有一天他來我租房子的地方，一進門聽到有男生聲音，不問任何原因就大摔客廳物品，還動手把那男生打一頓，最後我跟室友趕緊報警處理。但那男生其實是我室友的弟弟，只是在客廳等姊姊一起出門吃飯，就這麼莫名其妙被打一頓。」

柯雅馨即使面對這樣的恐怖情人，但仍是交往了三、四年才分手，主持人謝震武律師不可思議地問：「交往半年就出現問題，怎麼還敢繼續交往三、四年？」她說自己是談戀愛就為鬼遮眼，甚至因為心軟一而再地原諒對方，直到對方劈腿被她抓個正著，她才狠下心來斷絕聯繫。

▲柯雅馨曾交往恐怖情人。（圖／和展影視提供）

▲柯雅馨日前上《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

經歷過幾任戀情，柯雅馨自稱目前的她是「感情絕緣體」。她笑說要避免再度交往到恐怖情人，最好的方式就是單身！至於身邊有沒有追求者，她說：「我真的沒有感覺到耶。」她表示感情就交給老天爺，一切不強求，還是希望以事業為重。

去年卸掉網路節目製作人身份，柯雅馨前往日本拍攝旅遊節目，直到今年1月才回台灣，之後也計畫成立自己的頻道，節目內容希望用生活化的方式，教台灣人講日文。

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謝震武, 震震有詞, 柯雅馨

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