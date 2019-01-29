ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

咘咘聽老蕭演唱會「初體驗」　修杰楷爆：其實她睡著了

記者李欣容／台北報導

修杰楷今（29日）為口香糖品牌站台，平時開車想睡覺就會吃兩顆提神，自豪開車載2女兒沒問題，只要小孩上車就會拿糖果給她們，咘咘還會藉機「教育」Bo妞，「坐爸爸的車就可以吃這個！」而夫妻倆日前帶女兒參加蕭敬騰演唱會，修杰楷竟爆料，「其實咘咘睡著了。」實在不給老蕭面子。

▲▼ 修杰楷Airwaves 活動 。（圖／記者李欣容攝）

▲修杰楷出席Airwaves 活動。（圖／記者李欣容攝）

修杰楷透露，有次在台北市東孝東路上大塞車，咘咘突然說「想尿尿」，他只好趕緊靠邊找店家讓女兒上廁所，好在當時有即刻解決，讓他忍不住抱頭喊：「為什麼上車前不尿完！」除此之外，小孩也曾因為感冒吐在車上，小狀況不斷，自從有了女兒後，修杰楷每星期都要洗一次車。

▲▼蕭敬騰,理科太太,賈靜雯,修杰楷。（圖／華納提供）

▲修杰楷、賈靜雯帶女兒聽蕭敬騰演唱會。（圖／華納提供）

日前修杰楷和賈靜雯帶女兒到高雄參加蕭敬騰演唱會，蕭敬騰特別為兩人準備《Baby Shark》打鼓橋段，但修杰楷爆料，其實當時咘咘睡著了，直到聽到鼓聲才醒來。

Bo妞則是整場都很嗨，由於之前Bo妞曾被網友說和蕭敬騰長很像，修杰楷趁機開玩笑說：「她整場跟著音樂動，一臉覺得奇怪，平常的那個人為什麼在台上，然後距離這麼遠，還一直模仿她。」

▲▼ 修杰楷Airwaves活動 。（圖／記者李欣容攝）

▲修杰楷過年也在工作中度過。（圖／記者李欣容攝）

而賈靜雯大女兒梧桐妹先前才在IG發文想家，修杰楷這次過年僅放3、4天，可能無法和孩子相聚，坦言梧桐妹已經是大女孩了，雖不太會撒嬌，但對他們的思念從不隱瞞，過完年會找時間相聚。

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

修杰楷, 梧桐妹, 賈靜雯, 咘咘, Bo妞, 蕭敬騰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 10年前紅遍全韓！Brown Eyed Girls推新歌合體　粉絲：女王回歸
  2. 斯容「懷孕3個月不能講」　為「金曲歌王」忍痛瞞好友
  3. 謝娜全素顏登外媒版面！　0偽裝站「國際巨星旁邊」
  4. 那那大師「高低眉」神複製笑翻！本尊黃妃聽她飆高音：像狗
  5. 沒取代劉寶傑…陳斐娟還是掰了三立！ 　《54新觀點》接班人是美女主播
  6. 漂亮姐姐CP合體破滅！丁海寅新戲換搭另一「韓劇女神」
  7. 他和金曲歌后滾床！　「親密擁抱戲」曝光..惹上自肥嫌疑　
  8. 林依晨燦笑：我就是要整張彬彬！神還原「陳公子不要啊」台詞
  9. 新版《惡吻》阿金是他！「呆萌外表」追到《如懿》最美女星
  10. 東森購物找天王加持服務　會員搶報名憲哥俱樂部

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366