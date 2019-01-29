咘咘聽老蕭演唱會「初體驗」　修杰楷爆：其實她睡著了

記者李欣容／台北報導

修杰楷今（29日）為口香糖品牌站台，平時開車想睡覺就會吃兩顆提神，自豪開車載2女兒沒問題，只要小孩上車就會拿糖果給她們，咘咘還會藉機「教育」Bo妞，「坐爸爸的車就可以吃這個！」而夫妻倆日前帶女兒參加蕭敬騰演唱會，修杰楷竟爆料，「其實咘咘睡著了。」實在不給老蕭面子。

▲修杰楷出席Airwaves 活動。（圖／記者李欣容攝）

修杰楷透露，有次在台北市東孝東路上大塞車，咘咘突然說「想尿尿」，他只好趕緊靠邊找店家讓女兒上廁所，好在當時有即刻解決，讓他忍不住抱頭喊：「為什麼上車前不尿完！」除此之外，小孩也曾因為感冒吐在車上，小狀況不斷，自從有了女兒後，修杰楷每星期都要洗一次車。

▲修杰楷、賈靜雯帶女兒聽蕭敬騰演唱會。（圖／華納提供）

日前修杰楷和賈靜雯帶女兒到高雄參加蕭敬騰演唱會，蕭敬騰特別為兩人準備《Baby Shark》打鼓橋段，但修杰楷爆料，其實當時咘咘睡著了，直到聽到鼓聲才醒來。

Bo妞則是整場都很嗨，由於之前Bo妞曾被網友說和蕭敬騰長很像，修杰楷趁機開玩笑說：「她整場跟著音樂動，一臉覺得奇怪，平常的那個人為什麼在台上，然後距離這麼遠，還一直模仿她。」

▲修杰楷過年也在工作中度過。（圖／記者李欣容攝）

而賈靜雯大女兒梧桐妹先前才在IG發文想家，修杰楷這次過年僅放3、4天，可能無法和孩子相聚，坦言梧桐妹已經是大女孩了，雖不太會撒嬌，但對他們的思念從不隱瞞，過完年會找時間相聚。