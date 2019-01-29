「ㄇㄉㄈㄎ」逗樂神盾局長　山繆叔要把台灣鄉民語印Tshirt穿

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

電影《異裂》熱映中，精彩劇情讓影迷們熱烈討論，票房一樣穩坐台灣北美冠軍。主演「玻璃先生」的山繆傑克森和「監控者」布魯斯威利，兩人其實已經多次合作，這一回布魯斯威利形容山繆傑克森的表現是「最安靜的一次演出」，電影裡沒聽到繆叔的招牌口頭禪「mother fu*cker」，讓不少人挺不習慣，還好在接受ETtoday《星光好選喆》專訪時沒讓影迷失望。

山繆傑克森接受ETtoday《星光好選喆》節目專訪時，主持人立喆特亮出和他的招牌髒話諧音的鄉民術語—中文注音符號「ㄇㄉㄈㄎ」，山繆傑克森還沒聽到注音示範，光看下面的英文發音註解就已經Get到，當場大笑！接著還邊掏出身上手機，把這組以他招牌髒話為靈感發想鄉民術語拍下來，笑說要回家要好好練習，並把這四個注音印成海報，原本馬不停蹄宣傳電影已經略顯疲態的山繆傑克森瞬間精神和心情大好，頻頻感謝台灣鄉民的熱愛。

▼▲山繆傑克森看到鄉民注音版「Mother Fu*cker」大笑連連。（圖／截自《星光好選喆》節目）

山繆傑克森還打趣的爆料：「莎拉保羅森（《異裂》中飾演女博士）也超會罵髒話，她罵起髒話就像在唱歌劇一樣美妙。」，並強調自己這一次雖然電影裡沒機會講這句招牌髒話，私底下在片場還是頻頻喊媽媽。

山繆傑克森就連在普遍級的《復仇者聯盟》電影裡都聽得到他的招牌髒話。在《復仇者聯盟3：無限之戰》加碼片尾當中，可以看到山繆傑克森飾演的神盾局長與副局長兩人開車在路上，突然一陣車禍連連，見到民眾一個個化為灰燼，山繆傑克森就冒出招牌的「mother…」媽媽問候語，瞬間讓戲院內的觀眾笑出來，過去上百部電影幾乎每一部都可以聽到這句招牌髒話，唯獨《異裂》裡沒有，也讓《異裂》成為繆叔從影生涯中定位特別的一部片。

▼《異裂》布魯斯威利、莎拉保羅森完整專訪收錄在《星光好選喆》節目中。