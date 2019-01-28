河成雲閃電發表自創曲新歌！找Wanna One成員驚喜合唱

記者吳孟庭／綜合報導

南韓「限定團體」Wanna One上周末結束連續4天的合體演唱會，成員們等於正式分道揚鑣，將展開各自的活動。其中成員河成雲也宣布自己將以solo之姿回歸樂壇，他今（28）晚便公開自己的自創曲《不要忘記（Don't Forget）》，還找來Wanna One團員合唱，讓粉絲超驚喜！

▲河成雲閃電發表自創曲新歌。（圖／翻攝自Star Crew娛樂）

昨（27）晚Wanna One最後合體演唱會在南韓正式落幕，但河成雲在忙碌的活動中間並沒有休息，而是寫出自創曲《不要忘記》，並找來Wanna One朴志訓合唱。河成雲的聲音高而細，搭配朴志訓有磁性的嗓音，新歌一發行，即使沒有MV，他的名字也登上熱搜關鍵字。

▲河成雲solo新歌驚喜找Wanna One成員朴志訓合唱。（圖／翻攝自河成雲IG、朴志訓官網）

其實河成雲曾在vlive提過，這首歌是在去年底Wanna One發行《煙火》之前就創作出來，他預計2月solo出道，《不要忘記》將以閃電發表方式，提前送給歌迷當作禮物，同時也開設IG，官方IG才設立10天已有66萬人追蹤，個人IG今天開啟不到3小時已突破20萬人追蹤。

而Wanna One選擇solo的成員不僅河成雲，尹智聖將主演音樂劇，於2月22日以solo歌手出道，同公司的姜丹尼爾預期在尹智聖當兵後也會以個人方式出道，朴志訓將會身兼歌手與演員身分在演藝圈活動，金在奐雖然節目開播時是個人練習生，但目前已經簽給CJ E&M，預期將會以solo歌手活動，邕聖祐則會演出JTBC新戲，和《與神同行》金香起合演，預計2019年中播出。