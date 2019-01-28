ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

河成雲閃電發表自創曲新歌！找Wanna One成員驚喜合唱

記者吳孟庭／綜合報導

南韓「限定團體」Wanna One上周末結束連續4天的合體演唱會，成員們等於正式分道揚鑣，將展開各自的活動。其中成員河成雲也宣布自己將以solo之姿回歸樂壇，他今（28）晚便公開自己的自創曲《不要忘記（Don't Forget）》，還找來Wanna One團員合唱，讓粉絲超驚喜！

▲河成雲閃電發表自創曲新歌！驚喜找Wanna One成員合唱。（圖／翻攝自Star Crew娛樂）

▲河成雲閃電發表自創曲新歌。（圖／翻攝自Star Crew娛樂）

昨（27）晚Wanna One最後合體演唱會在南韓正式落幕，但河成雲在忙碌的活動中間並沒有休息，而是寫出自創曲《不要忘記》，並找來Wanna One朴志訓合唱。河成雲的聲音高而細，搭配朴志訓有磁性的嗓音，新歌一發行，即使沒有MV，他的名字也登上熱搜關鍵字。

▲河成雲閃電發表自創曲新歌！驚喜找Wanna One成員合唱。（圖／翻攝自河成雲IG、朴志訓官網）

▲河成雲solo新歌驚喜找Wanna One成員朴志訓合唱。（圖／翻攝自河成雲IG、朴志訓官網）

其實河成雲曾在vlive提過，這首歌是在去年底Wanna One發行《煙火》之前就創作出來，他預計2月solo出道，《不要忘記》將以閃電發表方式，提前送給歌迷當作禮物，同時也開設IG，官方IG才設立10天已有66萬人追蹤，個人IG今天開啟不到3小時已突破20萬人追蹤。

而Wanna One選擇solo的成員不僅河成雲，尹智聖將主演音樂劇，於2月22日以solo歌手出道，同公司的姜丹尼爾預期在尹智聖當兵後也會以個人方式出道，朴志訓將會身兼歌手與演員身分在演藝圈活動，金在奐雖然節目開播時是個人練習生，但目前已經簽給CJ E&M，預期將會以solo歌手活動，邕聖祐則會演出JTBC新戲，和《與神同行》金香起合演，預計2019年中播出。

推薦閱讀

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

賈永婕「16歲天菜女兒」曝光！細腰名模腿神基因　100%媽媽翻版

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

賈永婕「16歲天菜女兒」曝光！細腰名模腿神基因　100%媽媽翻版

《玩命關頭》18年CP合體！　宣布「第9集好消息」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Wanna One, 河成雲, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」
  2. 張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」
  3. 吳謹言《皓鑭傳》演技被狂轟！「皇上」聶遠護她說話了
  4. 婚禮進場紅毯西裝男竟是「蔡旻佑」　新娘嚇傻：新郎沒這麼瘦！
  5. 拋棄情人被入戲觀眾罵渣男！　陳乃榮聽了樂觀回應
  6. 贈獎／詹姆斯卡麥隆十年籌備淬鍊而成《艾莉塔：戰鬥天使》
  7. 母怕她因外表被淘汰..擋參賽《聲林》！許莉潔曝肉肉女自卑心聲
  8. BIGBANG輪他當兵了　勝利恭敬：白骨部隊，您過得好嗎？
  9. 孫安佐露大肌進場！發100份沙威瑪「年輕粉排隊ING」
  10. 梁朝偉解約停工爆引退！　近況曝光…劉嘉玲親回消失原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366