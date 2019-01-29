太過執著「金字塔」　《Sky Castle》老師：讓他們下地獄

文／艾利斯

金字塔。



的確在社會生活當中，站在金字塔的頂端，可以擁有好的生活並且擁有更大的權力，但是相對也需要付出代價。

韓劇《SKY Castle》金珠英（金瑞亨 飾演）是這樣跟趙老師說的：「不管自認是多麼有本事的人也都在我們之下，只要把孩子交付到我們的手裡，他們的靈魂也會順從我們，我們能讓他們笑、讓他們哭，甚至是讓他們下地獄，只要父母有想要讓自己的子女比別人更優秀的野心...」所以，藝瑞家正是因為積極地想要成為頂端的人，到最後卻可能是要放棄掉過去16年來所累積起來的成績。





車教授（金炳哲 飾演）無時不用金字塔來激勵自己以及孩子們，希望他們可以成為比自己更優秀的人。的確，這是個努力的目標，但是也正如自己的女兒車世麗（朴宥娜 飾演）的宣言：「都說父母被子女尊重的人生才是成功的人生」。當回家後只看到空無一人一物的房子裡，只剩下一座巨大的金字塔的時候，不也代表著他心中最深的空虛嗎？！





受到車教授家中巨大金字塔的感召後，想要回家把概念傳達給秀韓的珍珍（吳娜拉 飾演），最後讓秀韓（李宥珍 飾演）的一番話推翻。他說：「木乃伊不是在金字塔的頂端，而是在金字塔的重心位置，這說明中間是最好的位置。」這不也是珍珍家遠離這場風暴的最主要原因嗎？





物質生活豐足的生活、在金字塔的頂端就真的會比生活在中層或底層的人還要幸福嗎？因人而異的結果，決定在心理層面所追求的尊重與自我實現。每個人的環境、能力與狀態都不一樣，更多是等價時被劃下等號的理想狀態。



《SKY Castle》屏除了最大的外在經濟環境因素的上流社會，而是更深層的探討，由家庭環境與教育情形所交織出的各種可能性，這該或許也是成為共鳴的最大原因。

（以上圖片皆翻攝自JTBC官網）

本文由Wonderlab，艾利斯的追劇外一章授權提供

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