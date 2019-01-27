48歲范文芳生日「揪長輩開趴」　老公李銘順送禮同樂

記者李欣容／綜合報導

新加坡女星范文芳今（27日）過生日，特別為需要幫助的長者舉辦小型派對，讓老人家也能感受歡樂氣氛，和老公李銘順一起送老人家日常用品，希望他們吃好、穿暖。而談起其他生日願望，前年身體微恙的她，則希望平安健康就好。

▲范文芳（左）生日做公益，邀長者一同開趴。（圖／凱渥提供）

范文芳認為施比受更有福，平常就已默默關注需要幫助的長者，「獻愛送暖」也成了她特別的慶生方式，「我發現老人家可能不一定缺這些東西，他們更需要有人陪伴他們、聊聊天。」她在今年舉辦小型派對，除了送日常用品外，也花時間和他們同樂。

▲范文芳（左）花時間和老人家聊天。（圖／凱渥提供）

范文芳今晚也打算和老公李銘順、愛子Zed相聚慶生，生活簡單、樸實的她覺得一家人能夠團聚就已是非常開心的事，談起其他生日願望，她說由於年前身體微恙，覺得平安健康最重要，所以生日願望是希望自己和大家都能身體健健康康。

▲范文芳（右2）和老公李銘順（左2）。（圖／凱渥提供）

范文芳去年在新加坡拍攝的新戲《謝謝你出現在我的行程裡》將在明（28日）上檔，由於海外有不少粉絲都期待看到她的演出，對此她則語帶神秘表示，將會參與王小棣老師製作的戲劇作品，要粉絲們拭目以待。