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孫協志《飢餓》篡位幕後自肥　爽場堪「試菜盡量點」

記者許逸群／台北報導

中視《飢餓遊戲》邀請到NONO、綠茶、嚴立婷、茵茵、妞妞、愷愷與金莎來挑戰。本次最特別的是，孫協志竟然篡了主謀的大位，從一開始的場勘、遊戲關卡策劃全一手包辦，且加上場勘當天還能盡情吃喝「試菜」，讓他開心大讚「場勘真好！」

▲▼孫協志篡位《飢餓》幕後主謀。（圖／中視提供）

▲孫協志篡位《飢餓》幕後主謀。（圖／中視提供）

平常親切也跟工作人員都打成一片的孫協志，有次他開玩笑地說：「怎麼勘景都沒找我去啊？」沒想到這句話工作人員竟放在心上！所以這次對他說：「好啊！你來勘景、乾脆也來設計一下遊戲？！」讓他覺得很新鮮！不過雙魚座的他坦言常內心交戰：「難處是雖然想贏、但還是必須維持公平性。」

▲▼孫協志篡位《飢餓》幕後主謀。（圖／中視提供）

▲▼孫協志出考題引起眾人聯盟抗爭。（圖／中視提供）

▲▼孫協志篡位《飢餓》幕後主謀。（圖／中視提供）

這次勘景經驗讓孫協志非常開心，「勘景當然開心，一樣是出去一整天，但每一餐都可以試菜、且沒有侷限可以盡量點，不像錄影都不能吃。」設計遊戲時他也坦言希望想些較有利自己專長的遊戲，但還是要考慮到其他人有什麼其他優勢可以來對付他。

他在企劃過程中除了燒腦、還常需內心交戰、自我分裂，一方面希望自己能贏，「但其實他們贏的機率也很高啦！」果然到錄影當天，其他人終於忍不住、還發起聯盟要「打倒孫協志」，讓他好氣又好笑：「他們就集體聯盟不想讓我贏嘛！」

最近勤於準備演唱會的飢餓三帥，每週都會聚集團練。孫協志非常滿意也很期待這次演唱會，更愛這次整個氛圍與設計，合作的舞團老師都很專業、一起團練工作特別開心，「只是常常很燒腦，但絕對是不會讓大家失望的一場表演！」期待年後會有精彩表演呈現給粉絲。

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