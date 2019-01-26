ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

眾星雲集　超強卡司！第14屆KKBOX風雲榜 LIVE直播

娛樂中心／綜合報導　

▲▼ 。（圖／記者謝穎珊攝）

今年KKBOX風雲榜頒獎典禮首波超級重量級表演卡司公佈！將由獲得「年度風雲歌手」的韓流帝王 SUPER JUNIOR、金曲歌王蕭敬騰、國際天后莫文蔚、新世代創作小天王周興哲、創作才女于文文，以及獲得「年度創作精神獎」的新生代饒舌歌手熊仔、獲得「年度最佳新人獎」的金曲台語搖滾樂團茄子蛋帶來精彩演出。

►更多【KKBOX風雲榜】相關新聞

▲Super Junior受邀出席KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

▲Super Junior受邀出席KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）

首波公布的年度風雲歌手表演卡司中，破天荒誕生首位非華語的年度風雲歌手Super Junior，今年四月初剛在台北小巨蛋連開兩場完售演唱會，隨後推出第八張正規改版專輯《REPLAY》，在「台灣老婆」的大力支持下，《REPLAY》專輯收錄曲全數攻佔韓語新歌週榜，創造前15名都是Super Junior的驚人成績。

第二波開唱歌手，包含年僅21歲的電音才子ALAN WALKER，及日本國民女團乃木坂46、畢書盡、八三夭。

ALAN WALKER堪稱西洋樂壇的「覆面系天才DJ」，15歲時憑編曲軟體做音樂，18歲時以神曲《Faded》爆紅，創下YouTube點閱率21億的驚人成績，在KKBOX至今仍雄踞西洋單曲榜前十名。至於日本國民女團乃木坂46今年發行 3 張單曲皆突破百萬銷量、一連舉辦10 場夏季巡迴演唱會，演唱會國內動員超過 50 萬人，站穩日本女子天團地位，兩組人馬將同台開唱，令人期待。

▲第14屆KKBOX風雲榜索票倒數6天！再投震撼彈第三波演出卡司豪華公開！。（圖／kkbox提供）

▲第14屆KKBOX風雲榜索票倒數6天！再投震撼彈第三波演出卡司豪華公開！。（圖／kkbox提供）

超人氣唱將Bii畢書盡成績非凡，第五張專輯《Bii Your Light》勢如破竹，今年雖僅發表數位單曲，但單曲《聊傷》連續4周拿下KKBOX「華語新歌週榜」TOP 10，並攻入 2018 華語百大單曲，而這也是他第五度登上KKBOX風雲榜舞台，他求新求變，是不可多得的樂壇資優生；另外還有從年初擔任KKBOX 風雲之星活動大使的八三夭，也順勢宣佈明年將在3月23日首攻高雄巨蛋，但在這之前，八三夭將會率先登上KKBOX風雲榜舞台，亞洲流行天后蔡依林（Jolin）將擔任本屆壓軸嘉賓！睽違四年終於推出新專輯《Ugly Beauty》立即震撼音樂圈，單曲《怪美的》上架馬上奪下KKBOX「綜合新歌即時榜」冠軍！

KKBOX輸入通關密語抽大獎

沒辦法到現場的網友們，可以鎖定1／26 19:00ETtodayAPP全程直播，記得鎖定喔！

新聞雲APP下載:https://goo.gl/DLyoEY

觀看直播在新聞雲APP側欄輸入通關密語還有機會獲得萬元大獎！
 

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

妻挺7月孕肚「人肉佔車位」遭逼！　哈孝遠當街開吵…還原護妻真相

周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！　男伴身份曝光：今年的禮物是妳

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

《聲林》總冠軍出爐！李友廷「119比114」險勝林孟辰

Gail全台語《心花開》　蕭敬騰「我真的很心疼」給承諾

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

Jennie、Kai分手了　「戀情見光死」好友證實：為了粉絲分開

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

妻挺7月孕肚「人肉佔車位」遭逼！　哈孝遠當街開吵…還原護妻真相

周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！　男伴身份曝光：今年的禮物是妳

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

《聲林》總冠軍出爐！李友廷「119比114」險勝林孟辰

Gail全台語《心花開》　蕭敬騰「我真的很心疼」給承諾

小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

Jennie、Kai分手了　「戀情見光死」好友證實：為了粉絲分開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

14thKKBOX風雲榜, ettoday直播

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安海瑟薇證實《麻雀變公主3》將開拍！全員回鍋只有他過世
  2. 孫協志《飢餓》篡位幕後自肥　爽場堪「試菜盡量點」
  3. 狄鶯沒打算回來！　孫鵬重返《國光》...唯一收入養3口
  4. 黃致列「大陸空氣不好」道歉了　7萬網友酸：錢挺香的？
  5. 茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！　衝下台…員工「第一反應」釣出老司機：真男人
  6. 眾星雲集　超強卡司！第14屆KKBOX風雲榜 LIVE直播
  7. 還有機會！王力宏攻蛋票34秒賣光　宣佈這天再加開一場
  8. 《聲林》小宇機會教育　曝「導師怕選手唱他歌」主因
  9. 蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎
  10. 韓練習生「要出道就陪睡！」　車銀優、邕聖祐公司被揭潛規則

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366