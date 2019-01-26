眾星雲集　超強卡司！第14屆KKBOX風雲榜 LIVE直播

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今年KKBOX風雲榜頒獎典禮首波超級重量級表演卡司公佈！將由獲得「年度風雲歌手」的韓流帝王 SUPER JUNIOR、金曲歌王蕭敬騰、國際天后莫文蔚、新世代創作小天王周興哲、創作才女于文文，以及獲得「年度創作精神獎」的新生代饒舌歌手熊仔、獲得「年度最佳新人獎」的金曲台語搖滾樂團茄子蛋帶來精彩演出。

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▲Super Junior受邀出席KKBOX風雲榜。（圖／KKBOX提供）



首波公布的年度風雲歌手表演卡司中，破天荒誕生首位非華語的年度風雲歌手Super Junior，今年四月初剛在台北小巨蛋連開兩場完售演唱會，隨後推出第八張正規改版專輯《REPLAY》，在「台灣老婆」的大力支持下，《REPLAY》專輯收錄曲全數攻佔韓語新歌週榜，創造前15名都是Super Junior的驚人成績。

第二波開唱歌手，包含年僅21歲的電音才子ALAN WALKER，及日本國民女團乃木坂46、畢書盡、八三夭。

ALAN WALKER堪稱西洋樂壇的「覆面系天才DJ」，15歲時憑編曲軟體做音樂，18歲時以神曲《Faded》爆紅，創下YouTube點閱率21億的驚人成績，在KKBOX至今仍雄踞西洋單曲榜前十名。至於日本國民女團乃木坂46今年發行 3 張單曲皆突破百萬銷量、一連舉辦10 場夏季巡迴演唱會，演唱會國內動員超過 50 萬人，站穩日本女子天團地位，兩組人馬將同台開唱，令人期待。

▲第14屆KKBOX風雲榜索票倒數6天！再投震撼彈第三波演出卡司豪華公開！。（圖／kkbox提供）

超人氣唱將Bii畢書盡成績非凡，第五張專輯《Bii Your Light》勢如破竹，今年雖僅發表數位單曲，但單曲《聊傷》連續4周拿下KKBOX「華語新歌週榜」TOP 10，並攻入 2018 華語百大單曲，而這也是他第五度登上KKBOX風雲榜舞台，他求新求變，是不可多得的樂壇資優生；另外還有從年初擔任KKBOX 風雲之星活動大使的八三夭，也順勢宣佈明年將在3月23日首攻高雄巨蛋，但在這之前，八三夭將會率先登上KKBOX風雲榜舞台，亞洲流行天后蔡依林（Jolin）將擔任本屆壓軸嘉賓！睽違四年終於推出新專輯《Ugly Beauty》立即震撼音樂圈，單曲《怪美的》上架馬上奪下KKBOX「綜合新歌即時榜」冠軍！

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