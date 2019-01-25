張若凡唱韋禮安《狼》兇到爆　「因Ella喊話」讓她拚了

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，張若凡以韋禮安的歌曲《狼》出戰，在歌曲的詮釋上與服裝都展現無比的企圖心。她透露，一直以來都缺乏自信，但先前在飛行導師Ella的建言下，「我把所有的心思跟力量用歌聲釋放掉，我是越挫越勇的選手，音樂一下那個害怕會凝聚成力量。」

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▲張若凡在總決賽演唱《狼》展現企圖心。（圖／ETtoday）

回想起最終的比賽演出，張若凡笑說，當下緊張到腦袋空白，一度不清楚自己在唱什麼，所幸越唱越順，完全了演出。飛行導師信表示：「其實我剛聽她的聲音是很有磁性的，然後舒舒服服的、長得漂漂亮亮的，其實她可以選一個安全的歌，結果她在總決賽這件事情要來拚，我很欽佩妳這個搖滾精神。」

蕭敬騰表示，在總決賽看到張若凡展現強烈的企圖心，「從歌曲一開始那個眼神啊，包括我覺得妳今天的裝扮都很有企圖心，感覺一直壓抑著，等這個歌曲一直鋪成然後爆炸，很棒，聲音依然很自如，非常穩定。」

▲Ella曾經對張若凡喊話打氣。（圖／ETtoday）

張若凡透露，《聲林之王》是她首次參加選秀比賽，原先缺乏自信的她，在首次演出後獲得關注，結果第二場戰役就面臨待定，所幸被導師救回。隨後，她演唱《走了嗎》再次獲得導師好評，「那一天是我真的覺得證明自己最重要的一天」，也不忘感謝飛行導師Ella曾給她的建議，讓她完全豁出去。

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