《聲林》總決賽開場！金曲獎新人歌姬合唱「蕭林組曲」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，開場邀請來都入圍過「金曲獎最佳新人」的Erika、孫盛希與呂薔演出，她們一同合唱首席導師林宥嘉與蕭敬騰的歌曲《自然醒＋只能想念你》。她們除了都入圍過金曲新人外，其實還有一個共通點，就是都參加過選秀比賽，並從中脫穎而出。

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Erika曾參加第七屆《超級星光大道》，在百人初選時被黃韻玲相中而入隊；孫盛希參加過第二屆《華人星光大道》得到第六名；呂薔則參加過台灣原住民歌唱大賽獲得第三名。三名歌姬經歷過《聲林之王》選手們的追夢之路，如今已踏上各大舞台，給予鼓勵的象徵意味濃厚。

她們以過來人的身份給予選手建議，孫盛希表示：「希望大家可以注意到的就是了解自己！」呂薔說道：「去享受它、去感受音樂，我覺得就會被看到。」Erika則呼籲選手：「活在那個當下是會發光的，我覺得老師會看得出來！」

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