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贈獎／詹姆斯卡麥隆十年籌備淬鍊而成《艾莉塔：戰鬥天使》

娛樂中心／綜合報導

詹姆斯卡麥隆花了將近十年的時間開發特效技術，才讓經典漫畫《銃夢》原著描繪的複雜視覺效果完美躍上大銀幕，栩栩如生的動態捕捉特效成果、結合實景與強大特效的廢鐵市全景樣貌，以及最熱血沸騰的死亡球賽戰鬥場面，讓全球粉絲直呼等不及進戲院見證神導詹姆斯卡麥隆再創巔峰之作！

《艾莉塔：戰鬥天使》海報。（圖／福斯影業提供）
▲《艾莉塔：戰鬥天使》於2月5日正式上映。（圖／福斯影業提供）

一個名叫「艾莉塔」（羅莎薩拉查 飾）並且完全喪失記憶的機械合成人，她被充滿熱心的合成人醫師依德（克里斯多夫華茲 飾）在廢鐵鎮一處的廢料場裡拯救出來，並將她從受損的狀態中修護重建；甦醒過來的她，發掘所有的事物對她來說都是全新體驗。

正當她開始重新適應這個險惡的廢鐵鎮新生活同時，依德也試著避開讓艾莉塔尋回她神秘的過去，但她的鎮上好友雨果（基安強生 飾）卻起身幫助艾莉塔恢復過往記憶，同時也讓兩人的感情急速加溫，直到致命的威脅到來，危急著她所培養出來的全新感情，這才喚醒了她擁有保護朋友、家人及她的真愛的強大戰鬥功力，這一切更將引導著艾莉塔揭開社會的真相，並對抗黑暗且腐敗世界的不公不義，最後更發現一個少女也可以有改變她所存在世界的力量。

《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）
▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）
《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯影業提供）

===參加活動！送你搶先看《艾莉塔：戰鬥天使》===

◎活動時間：2/7（四]）至 2/11（一）中午 12:00止

◎活動辦法： 到http://bit.ly/2HuTEI9，拍照於留言處上傳即可參加抽獎。

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《艾莉塔：戰鬥天使》3D交換券一組(2張)
使用時間：首輪上映期間皆可使用
使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：2/11 〈一〉14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於2/17(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 詹姆斯卡麥隆, 艾莉塔戰鬥天使

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