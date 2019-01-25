《小女花不棄》床戲外洩！　林依晨哭打張彬彬「我好恨你」下一秒脫衣上床

記者陳芊秀／綜合報導

「晨神」林依晨主演新戲《小女花不棄》，劇情從喜劇逐步開虐，不但和張彬彬一度上演「兄妹畸戀」，又喝假死藥吐血領便當，故事也因此進入全新階段。該劇開播以來人氣不斷攀升，24日陸網又有一段預告外洩，男女主角出現激吻床戲，讓粉絲期待值破表！

▲林依晨《小女花不棄》床戲預告外流，陸網暴動啦。（圖／翻攝自微博）

林依晨在《花不棄》最初是古靈精怪的孤女，帶著身世之謎住進商家莫府，又被認定是七王爺女兒，和張彬彬扮演的世子「陳煜」成了異母兄妹，曖昧瞬間變兄妹亂倫戀，男女主角被虐到最高點，幾乎每集都在落淚。隨著血緣真相大白，男女主角確定可以相愛，又因為防人加害分隔兩地，根據提早外流的預告，她和世子深夜在房中重逢，又哭又打「我好恨你」，氣對方明明就在身邊保護，直到現在才來相見。

▲林依晨爆哭狂打張彬彬：「我好恨你。」（圖／翻攝自微博）

▲林依晨發現張彬彬在身邊默默守護。（圖／翻攝自微博）



不等林依晨把話說完，張彬彬低頭就是一記深吻，而且兩人下一秒就在床上，她的藍色外衣脫在床邊，相擁牽手甜蜜無限，最後依依不捨送對方離去。由於外洩預告模糊，又只有1秒床戲，仍被網友激動留言「等……等一下我看到什麼」、「我沒看清，發生了什麼」、「速度也太快」、「剛才怎麼就在船（床）上了」，還有網友擔心「還沒成親就睡一起廣電會通過嗎」、「靈修了？劇本裡沒有啊」、「我看了100遍！」

▲張彬彬激吻林依晨。（圖／翻攝自微博）

▲林依晨和張彬彬在床上，外衣脫在床邊。（圖／翻攝自微博）

▲林依晨、張彬彬依依不捨分開。（圖／翻攝自微博）

《小女花不棄》預告帶動網路熱度，24日衝上微博熱搜，連總製片人張慶紫都淚崩截圖，「沒……花……錢……感恩你們。沒睡的起來刷熱搜」製片人的感慨留言，也暗示大陸影劇市場競爭激烈，追劇粉絲也興奮回應「眼淚都快出來了」、「我要開心死了」、「能上就是好的開始。」