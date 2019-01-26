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EXO第一位入伍開始倒數！2019年即將當兵的韓國男明星

台灣妞韓國媳 台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新..

文／台灣妞韓國媳、HI A DAY

說到今年要入伍的男明星，編編先去旁邊哭一下XDD韓國兵役法在2018年大修，原訂男性公民最晚的服役歲數是30歲，通過修改後提早為28歲（實歲），也就是1989～1991年出生的歐巴們首當其衝，去年因為這項修法就有一堆偶像們閃電入伍，嚇得大家措手不及～

2019年放眼望去，各家一線男團和男演員也都要提早服兵役啦！編編含淚幫大家整理好名單，都先做好心理準備吧QQQQQQQQQQQQ

SHINee KEY、珉豪

▲▼SHINee第一位軍中報到！　溫流「只剩1個月」現役入伍（圖／翻攝自SHINee IG）

▲SHINee Key與珉豪今年將入伍。（圖／翻攝自SHINee IG）

1991年9月23日出生的Key和1991年12月9日出生的珉豪，兩位「91 line」歐巴也在提早入伍名單內。據韓網表示，Key已報名參加軍樂隊，並被判定為合格，將在3月4日入伍喔～經紀公司也發表聲明，沒有意外的話，兩位都預計在2019年上半年入伍。

溫流入伍了。（圖／翻攝自SHINee官網）

▲溫流去年底已入伍了。（圖／翻攝自SHINee官網）

另外同團的隊長溫流，已經在2018年12月10日以現役入伍，預計2020年7月20日退伍，三人有望在軍中相見喔～

Highlight

▲單飛也有記憶點！HIGHLIGHT個人作品5種截然不同吸引力（圖／KKBOX提供）

▲Highlight打算全員一起當兵。（圖／KKBOX提供）

因為韓國兵役法修改的關係，Highlight全員都提前入伍，繼1989年出生的隊長兼大哥尹斗俊，在2018年8月24日閃電入伍之後，1990年1月5日出生的主唱梁耀燮，也已於2018年8月21日通過義警第361期考試，在昨（24）日以義警入伍，到時候將作為義務警察在京畿道南部地方警察廳服役，預計在2020年8月退伍。

同樣於1990年出生的李起光、1989年出生的的龍俊亨，以及1991年出生的忙內孫東雲，也預計一同在2019年上半年入伍，這樣大家就可以在差不多時間一起退伍，對粉絲來說無疑不是一件好事～

EXO Xiumin

▲Xiumin。（圖／翻攝自EXO IG）

▲Xiumin是EXO年紀最大。（圖／翻攝自EXO IG）

身為EXO的大哥，1990年出生的Xiumin也是最早面臨軍隊問題的成員，預計在今年入伍的Xiumin，不僅活躍於EXO，也和成員伯賢與Chen以子團EXO-CBX活動，並參與綜藝節目演出，就算當兵去，相信也會時常看到他出現在各種軍中表演的！！

Wanna One 尹智聖

▲▼ 尹智聖。（圖／記者黃庠棻攝／翻攝自臉書）

▲尹智聖離開Wanna One後將solo出道。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

從選秀節目《PRODUCE 101》第二季選出來的限定團體Wanna One，於2018年底結束為期一年半的活動，1991年出生的隊長兼大哥尹智聖，預計最快就會在今年4月入伍，入伍之前，先是在1月底會有Wanna One解散演唱會，並發佈了即將在2月以solo歌手出道的消息，3月更是會加入音樂劇《那些日子》以音樂劇演員出道，入伍前依舊滿檔的活動，讓粉絲可以看好看滿！

2PM 俊昊、燦盛

▲2PM俊昊、燦盛今年將入伍。（圖／翻攝自俊昊IG、燦盛Twitter）

（圖／翻攝自俊昊IG、燦盛Twitter）

在2018年迎接10週年的2PM，同時也陸續面臨兵役問題，首先Nichkhun是泰國人，沒有需要服兵役（本來有抽籤，但前面已額滿），1988年出生的隊長Jun.K和1989年出生的祐榮則先後在2018年5月及7月以非公開的方式入伍，同樣是1988年出生的玉澤演，也已在去年9月4日入伍。餘下的兩位在戲劇界相當活耀的俊昊和燦盛都是1990年出生，預計都將於今年內入伍。

FTIsland 李洪基

▲▼李洪基在雪炫貼文下方留言「增胖一點」。（圖／翻攝自IG）

▲李洪基當兵前將在生日3月2日訪台。（圖／翻攝自李洪基IG）

以流行搖滾樂團活耀於韓樂壇的FTIsland，主唱李洪基自從因演出韓劇《原來是美男》大紅之後，近年也積極參與許多電視劇和綜藝節目的演出，包括相當有話題性的tvN《花遊記（和遊記）》，以及在選秀節目《PRODUCE 48》擔任聲樂導師等，個人發展相當耀眼，1990年出生的他也預計會在2019年入伍，在當兵前來台最後一唱。

BIGBANG 勝利

▲▼BIGBANG勝利與軍中哥哥合體　「親暱勾手」粉絲等半年哭了（圖／翻攝自IG）

▲勝利與軍中哥哥大聲與太陽合體。（圖／翻攝自IG）

即將踏入13週年的BIGBANG，成員也都陸續在服役中，包括1987年出生的T.O.P、1988年出生的太陽和G-Dragon，以及1989年出生的大聲，都已在2017年和2018兩年內入伍服役中，預計今年都會退伍，而最小的「90 line」勝利則剛好和哥哥們錯開，預計於今年入伍。雖然只有四位回歸，但V.I.P們也已經迫不及待啦！

李鍾碩

▲《羅曼史別冊附錄》李鍾碩、李奈映主演。（圖／翻攝自tvN）

▲李鍾碩和李奈映主演《羅曼史別冊附錄》。（圖／翻攝自tvN）

1989年出生的李鍾碩，以《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《當你沉睡時》等多部韓劇備受矚目，去年與申惠善演出短篇劇《死的讚美》，今年更將和他心目中的女神李奈映合作新劇《羅曼史別冊附錄》，預計在入伍前送給粉絲最棒的禮物！

崔泰俊

朴信惠、崔泰俊爆熱戀。（圖／翻攝自朴信惠、崔泰俊ig）

▲崔泰俊認了與朴信惠熱戀。（圖／翻攝自朴信惠、崔泰俊ig）

1991年出生的韓國新生代男演員崔泰俊，大家比較熟悉的作品應該是2017年與鄭敬淏演出的韓劇《Missing9》，紮實的演技和亮眼外形都讓人印象深刻，其後在2018年，通過與南宮珉和黃正音合作演出的SBS電視劇《訓南正音》受到更多矚目，同年被爆出與朴信惠戀愛的消息，甜蜜戀愛中的他即將在今年入伍服役，希望歐巴和女神戀情可以順順利利啦！

其實還有許多男神、歐巴們準備入伍，有漏掉的歡迎大家留言補充吧！

台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新為我的人生開疆闢土，在這個臭名遠播的國家，開始我的新生活，發現其實，韓國沒這麼可怕啦^^"，了解更多請到粉絲團【HI A DAY】【台灣妞韓國媳】

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Key, 珉豪, 勝利, 李洪基, 李鍾碩, 崔泰俊, Xiumin, HIGHLIGHT, 尹智聖, 俊昊, 燦盛, 當兵, 日韓風

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