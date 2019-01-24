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綜藝魂遭斬斷！歐漢聲赤裸演出　頂樓淚崩「差點跳樓」　

記者洪文／台北報導

歐漢聲難得回台演出賀歲喜劇片《瘋狂電視台瘋電影》，第一波看片的觀眾前一日傳出好評，卻對自己的好評有些不太習慣，導演謝念祖解釋：「他平常主持很好，現在這麼真誠的角色在銀光幕前，他是非常不自在的。」歐漢聲坦言：主持就是要沒心沒肺，演戲就是要掏心掏肺，我很忐忑，非常忐忑，近鄉情卻。」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》記者會-,歐漢聲。（圖／記者黃克翔攝）

▲主持人黃子佼cue一下，歐漢聲立刻模仿木村拓哉。（圖／記者黃克翔攝）

歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》演出電視製作人，過去的回憶再浮上心頭。他到光啟社地下室拍攝，想起16歲在那裡主持人生第一個節目，第一次訪問到偶像張學友，「我在地下室很不爭氣地哭了，那裡太有感覺了。」劇組大部分在華視取景，他想起退伍後歷經低潮的日子，「我沒事跑去華視，騙了幾個大哥說我來探班的，其實根本不知道是誰在錄影，後來才遇到瓜哥，因此認我做徒弟。」

▲▼ 《瘋狂電視台瘋電影》記者會-劉冠廷,林明禎,歐漢聲,卓文萱,歐漢聲,林明禎,陳漢典。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉冠廷、林明禎、歐漢聲、卓文萱、歐漢聲、林明禎、陳漢典合體造勢。（圖／記者黃克翔攝）

導演謝念祖不讓歐漢聲搞笑，任何一點綜藝的眼神就喊卡，想盡辦法「打碎綜藝的歐弟」。歐漢聲坦言，最困難的是華視頂樓的戲，導演不給他台詞，把他一人丟在那裡，兩個小時不喊卡，「那一瞬間我非常赤裸，我差點想要跳下去。」當時突然一陣風手上收視率下滑的報表吹走，他一直哭，哭到太陽下山，導演才放過他，「真的跟演藝事業一樣起起落落，你得到了，可是你失去了。」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》記者會-歐漢聲,林明禎。（圖／記者黃克翔攝）

▲歐漢聲、林明禎差點有一場吻戲。（圖／記者黃克翔攝）

歐漢聲在《瘋狂電視台瘋電影》面臨林明禎、卓文萱三角關係，其中一場戲卓文萱穿上Showgirl超短裙，讓他對戲整整看了8小時，回家閉眼睛，腦海還是對方的臉，他幽默笑說：「我怕見到老婆沒辦法像以前一樣自然，我在客廳尻威士忌才能回房間見老婆。」另一場戲導演要他跟林明禎「自由發揮」，又給口香糖暗示他可以接吻，但最後他笑說：「最後沒親下去，因為鼻涕太多！」

▲▼《瘋狂電視台瘋電影》記者會-葉如芬,謝念祖,卓文萱,歐漢聲,林明禎,劉冠廷,王偉忠。（圖／記者黃克翔攝）

▲《瘋狂電視台瘋電影》劇組在記者會象徵性施放天燈。（圖／記者黃克翔攝）

劉冠廷在《瘋狂電視台瘋電影》角色扮演超過20幾個，最大的挑戰是麥可傑克森，「畢竟這已經是指標性人物，又要在歐弟面前跳壓力很大，開拍前趕快跟歐弟請教，還好演完發現工作人員都在憋笑，我就放心了！」歐漢聲謙虛笑回：「我在金鐘得主面前壓力才大，我都敢在你們面前演戲了，你的功課做得很足，我只是來幫忙的！」

《瘋狂電視台瘋電影》將於2月1日農曆春節在台上映。

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